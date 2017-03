Bicampeón con autoridad

Madison retuvo su campeonato de Primera Varonil, tras vencer 60-40 a Mavs en la gran final

Iguala, Gro., Marzo 6.- Arrolladores, letales y efectivos fueron los principales adjetivos del conjunto de Madison en la final de Primera Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en esta nueva historia los dirigidos por Saúl Peralta tuvieron que imponerse a una quinteta de Mavs que no pudo hacer mucho en este partido que se escribió con pizarra final de 60-40, lo cual los deja como flamantes bicampeones.

En el primer episodio de esta final, Mavs pagó caro cometer muchas faltas, ya que Madison no desaprovechó la oportunidad para hacer daño con 7 puntos de 8 posibles desde la línea, esta situación aunado a un triple y dos penetraciones le trajeron tomar la batuta con un 12-7 que dejaba en claro, cuál sería la postura por parte de los dirigidos por Saúl Peralta en esta final.

Para el segundo momento la debacle vino aún más para Mavs cuando su rival en turno sacó un aventaja que fue crucial y de paso jamás logró reponerse en lo re resto del partido, el 32-20 que puso Madison fue un golpe anímico que ya no dejó levantarse a cada uno de los “blanquiazules”, que pese intentar con tiros de tres no lograban llegar a su objetivo.

En el tercer periodo parecía que Mavs tomaba una pequeña reacción, pero rápido fue detenida por Madison que volvió a castigar con tiros de media distancia que poco a poco iban labrando su bicampeonato y al término de 30 minutos el marcador ya decía 47-28.

En el último momento del encuentro ya nada detuvo a Madison para que se enfilara a dejar intacta su corona al rubricar esta victoria con el 60-40 que dejó muy en claro quién llevó las riendas del torneo.

Al término del encuentro final la directiva de la “Liga del Valle” encabezada por Héctor Cedeño, entregó los premios económicos a los finalistas, así como otorgar dos galardones, uno para Axel Carreón de Mavs por ser el único jugador de Fuerzas Básicas que milita en el máximo circuito y otro para Mauricio Valdivia de Madison, por ser el jugador más disciplinado de este certamen.