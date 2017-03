Que conste...son reflexiones

HASTA QUE SE FAJARON LOS PANTALONES… DECLARA VIDEGARAY QUE: COLABORACIÓN CON EU SI DEJA DE ACTUAR CON AMENAZAS…PARECE QUE YA LE GUSTÓ LA POLÍTICA Y BUSCA ENCABEZAR LA LISTA DE LA “GRANDE”…2018.

Quieran o no reconocerlo, Donald Trump ha resultado todo un genio del mal para despertar la curiosidad y con ello que se esté atento a las pendejas declaraciones que realiza en cada día, como si en vez de orar solicitando el pan nuestro de cada día busque la joda nuestra de todos los días. Ahora ya cambió de técnica y por ello el vicepresidente es el que declara que el muro va y que lo pagarán los mexicanos… así de simple, y CEMEX, empresa “mexicana” con residencia en Monterrey, Nuevo León, se adelanta y explica que ellos darán cotizaciones para surtir de cemento a los gringos para que hagan su muro, y como el dinero no tiene fronteras ni moral, los regios están que se las queman por ser beneficiarios de ese enorme negocio, y seguramente, Trump, les pedirá que hasta realicen inversiones allá en vez de acá, como acostumbran los grandes magnates del capital, así sacan del país millones de dólares que compran baratos y los colocan en el extranjero y eso sí, demandan solidaridad y patriotismo cuando lo que sucede es que ellos no tienen ni lo uno ni lo otro…CONSTE que hablo de los ricos ricos que no tienen vergüenza ni solidaridad real para con el país, no de los regiomontanos que son víctimas de la explotación y del engaño por parte de sus gobernícolas y por medio de sus “patrones” desnacionalizados…

La crisis en la que nos ha sumido Trump nos servirá, porque definirá quién es quién y de qué lado se encuentra uno. Se dará una gran división en los conceptos de mexicanidad, de nacionalismo y soberanía. Algunos, también quieren que esos conceptos de nacionalismo y de soberanía y lucha de clases se queden en el olvido, les pesa recordar simplemente que existen, porque no les deja hacer su entreguismo al cien por ciento. Hace algunos años, en el sexenio de Miguel de la Madrid, formado y forjado en el entreguismo y visión norteamericana, el presidente, generó la primera división dentro del PRI al explicar que los políticos se deberían quedar en el partido y que los técnicos se deberían incorporar al negocio de la administración en el gobierno. Muchos políticos de la vieja escuela alegaron que esto era bueno ya que los técnicos no tendrán la sensibilidad política y que les obligaría a recurrir a sus servicios… se equivocaron. Recuerdo que en alguna ocasión platicando con un viejo político me decía que los tecnócratas tendrían que volver su vista y acción hacia los políticos y yo le corregía diciendo que, la realidad, es que en aquellos momentos los tecnócratas no necesitaban mucho de la política y que esta la podrían aprender más o menos para las necesidades del momento, pero que los políticos estaban negados a aprender las cosas técnicas porque eran unos brutos que solamente gobernaron por medio de la imposición y con la fuerza del gobierno, utilizando los recursos del estado para imponer sus normas y aplicar las acciones a los que se oponían a los caprichos de esos viejos políticos que creyeron que el poder era para siempre olvidando la lección que les dejara Porfirio Díaz al entender que se terminaba su tiempo y dejaba el poder en manos de los nuevos “revolucionarios” que, finalmente, se confrontaron entre ellos para dejar al país sumido en la miseria y con una cantidad enorme de muertos, más de un millón, que no se pueden achacar a la revolución pero sí a las pugnas de los grupos que se peleaban el poder…

Por esa razón, cuando se trata de consolidar el poder de la tecnocracia en los tiempos de Carlos salinas de Gortari, se generan muchos extraños conflictos que van desde el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Massieu, y con ellos, la salida de miles de millones de dólares de tal suerte que, en poco tiempo, la descapitalización era tal que se tuvo que dar paso a la narco política para que por su mediación se lograran integrar miles de millones de dólares a las arcas nacionales, de tal suerte que desde ese tiempo, el poder del narcotráfico está ligado al poder y a las acciones de los narco negociantes y narco banqueros que son los que en última instancia, responden por los recursos de los grupos mafiosos que operan en el país. Así que ahora, cuando Trump trata de arrebatarles esos recursos y controlarlos por medio del muro y de otras acciones, pone en crisis al grupo político nacional que integran todos los partidos, porque la realidad es que la narco política es invasiva y traen las ligas en todos los grupos, de ahí que la ciudadanía, en forma impulsiva, busca eliminar a los mafiosos de los partidos y quiere encabezar las llamadas candidaturas ciudadanas que no son más que otra cosa, pero son lo mismo. Para que nada cambie se tiene que aparentar que hay cambios de base, pero en la realidad, los negocios, son tan fuertes en este campo que no hay forma de desplazar los flujos financieros de un día para el otro y es así que existe en el país y en los Estados Unidos una gran crisis que nos hace pensar que pronto tendremos que confrontar las posiciones o tener un arreglo de alto nivel, es decir, de capós de verdad que se encuentran a nivel presidencial, de uno y de otro lado…ya saben que, el que paga manda y en cuestión de política, ahora, manda el dinero no las ideas y los proyectos sociales…