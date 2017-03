De adicto a Adicto

Recientemente, llegó a mis manos una carta, en donde se me pide que de acuerdo a mi propia experiencia y a los testimonios que he escuchado de mis compañeros, pueda darle una orientación o una especie de guía, para lograr que su hijo, caiga en las garras del vicio, para estar acorde a la época y formar parte de la historia y del caos mundial. Y sintiendo el dolor de la enfermedad la que se palpa en mis propias lagrimas y en las de mis compañeros, recurro a un estilo distinto, pidiéndole a Dios que este mensaje, crudo, real y sarcástico, pero fuerte y claro, logre abrir los ojos a la negación y esta es la forma en que le doy respuesta a esa carta. Debo hacer énfasis, respecto a que la drogadicción es un detonador de la violencia, de la desintegración familiar, de los divorcios, de las niñas madres y madres solteras, son las drogas, la que provocan la deserción escolar, la delincuencia juvenil y todos los males sociales que padecemos.¿ Que estamos haciendo al respecto?

Recomendaciones efectivas para herir a tu hijo.

Durante tu embarazo, hay factores muy importantes para dañar a esa inocente criatura. Es recomendable que consumas todo tipo de bebidas embriagantes, no importa la cantidad, lo importante es la frecuencia. Si usas drogas, aparte de la droga del alcohol, éntrale con singular alegría al cigarro, a la mota, la cocaína o la heroína y por si esto fuera poco, usa todo tipo de anfetaminas, antidepresivos, como el tafil, el valium, el ribotril o nubain, y para que no te falle el sello de garantía, la marca o el pase de abordar hacia el alcoholismo y la drogadicción, en complemento, llénate permanentemente de angustias, preocúpate de todo, sufre por la carestía, demuéstrale a ese bebé, que viene al mundo en muy mal momento, que tú estás de un humor de los mil demonios, debido a él; debido a que por su culpa, estás gorda, tienes los pies y las manos hinchadas, no te sientes atractiva ni deseada, hazle sentir que explotas en ira y eres neurótica explosiva, simplemente, porque es un bebé no deseado, y por lo tanto, te la vives gritando y usando un lenguaje muy apropiado para el futuro alcoholiquito. Hazle sentir que las estas pasando muy mal con tu pareja y que estás que no te calienta ni el sol y por favor, pásatela quejándote, quéjate mucho, para que tu bebé, que percibe con claridad todos tus sentimientos y emociones encontradas, se sienta muy mal. No le hables bonito, ni le digas nada agradable, lo vas a confundir, él te ha escuchado y desde adentro está aprendiendo que la vida es ruin y miserable. Además, tú tienes derecho a estar de mal humor, por el simple hecho de que estás hipersensible y lo único que importa eres tú. Si no puedes con estas sugerencias, pídele a tu pareja que te eche una mano, dile que te grite, que te maltrate, que te ignore, que te viole, que te agreda constantemente y te humille, para que ese bebé, sepa de antemano que su madre no vale nada. Provoca al machito de tu esposo, para que de vez en cuanto te golpee y te empuje para que te caigas de porrazo, así tu bebé aprenderá a volar entre las turbulencias de la vida. Recuerda, un adicto, nace y se hace en tu casa.

Menú de los miedos:

Por si llegara a fallarte esta sugerencia y no tuvieras el tino en herir a tu bebé a fondo, voy a compartir contigo, algunos miedos muy comunes entre nosotros los enfermos emocionales. O sea, drogadictos, neuróticos, alcohólicos. Antes de ello, quiero hacerte una recomendación muy importante. TIENES QUE GRITAR.- Ah, pero como loca, si no, de nada sirve. Si no te salen los gritos histéricos, no importa, es poco a poco, es cuestión de tiempo.- Desde que tengas a tu bebé en la cuna, debes gritarle, yo sé que vas a batallar un poquito, te va a costar mucho trabajo explotar en ira en su contra, pero debes de enojarte, y más cuando tu criaturita esté llorando y sean las cuatro de la mañana, de igual manera, cuando te pida de comer y estés viendo tu telenovela favorita, debes de reclamarle cuando sus llantos te interrumpan mientras estás de plácemes con tu pareja.- Recuerda, tú tienes todo el derecho de ser neurótica, y él es tu hijo, un estorbo.- Que se friegue.- El grito y el enojo son esenciales para hacer de tu hijo, un ser miedoso e inseguro, y aquí te presento la muy atractiva gama de miedos, temores, pánicos o fobias, para al caso es lo mismo.

Miedo a la obscuridad:

Déjalo que llore y haga sus berrinches, no le hagas caso, apágale la luz para que se sienta muy solo, y cuando ya te colme la paciencia, entra a su cuna y grítale.- ¡Ya cállate mal nacido, me tienes harta!- Si prefieres, dale una muy buena tanda de nalgadas. Tú bebe, aprenderá la lección y sabrá que en esta vida, el que no llora no ama, y se enseñará a comunicarse con berrinches, por que tú así se lo enseñaste. Para que este miedo se arraigue en tu futuro alcoholiquito y drogadicto, castígalo y enciérralo cuando haga alguna travesura propia de niño, para ello, puedes escoger un cuarto obscuro, el baño, el sótano o cualquier lugar cerrado. Es una distinción tener claustrofobia y fobia social.

La culpa ante todo

Si tienes celos con tu pareja, si tienes problemas económicos, si estás de mal humor, si te salen mal las cosas, si estás que te lleva la tía de las muchachas, si tienes problemas con los vecinos, si la comida se te quema, si se te pasó tu novela favorita, si te duele la espalda, si está haciendo mucho aire, si te sientes gorda, culpa a tu tierno hijo de todos tus males y de tus errores, úsalo de calzoncito para limpiar tus culpas. Sin duda, él vivirá constantemente con remordimientos de conciencia y sentirá culpa de todo. La culpa es fundamental, es como la sal y la pimienta en la miserable vida de un enfermito emocional. Espera la segunda parte de éstas recomendaciones. Gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalyandia@gmail.com.- Búscame en Facebook, Sígueme en twitter @teo_luna. Mi columna completa en ernesto@montrealquebeclatino.com Si quieres leer este articulo completo, búscalo en crisiscreces.com Mis libros te pueden ser muy útiles. Siempre a tus órdenes 614- 256 85 20 Te recomiendo la siguiente Liga:https://www.youtube.com/watch?v=Gb206NUqyqM