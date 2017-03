Parlamento

El estado de Guerrero, tiene una tradición especial en celebrar los viernes de cuaresma, por ejemplo, en Mayanalán, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, se celebra con bombo y platillo, el Cuarto Viernes de Cuaresma, en donde el Santuario del Señor de Chalma es concurrido por los feligreses.

Pero también, en la comunidad indígena de Ahuehuepan, de este mismo municipio, se tiene una celebración importante el Quinto Viernes de Cuaresma.

En 2016, tuve oportunidad de visitar esta localidad que celebra con fervor las fiestas religiosas, y prepara su festejo en honor a San Juan Evangelista; o “San Juan Evangelio”, como comentó un lugareño en voz alta y con su característico español atiplado.

Se construye el castillo y se prepara la pirotecnia. En el proceso de investigación, espero los siguientes sucesos. La comunidad me invita a degustar su platillo tradicional por excelencia, caldo de res con cecina secada al sol. Platillo peculiar en que la carne se sirve seca, por separado del caldo y se sirve acompañado de tortillas hechas a mano… salidas del comal.

Previo, un buen topo de mezcal de la región. Una falta penada no hacer un brindis con los anfitriones. Solo uno; mínimo, pero finalmente fueron los tres de rigor.

Un aficionado a la historia sin suerte; no lo es. Pido permiso para pasar hasta la cocina, donde las guisanderas como camandantas en jefas coordinan todo de manera festiva. Finalmente; se me permite tomarles fotografías. Me ven con recelo al disparar la cámara fotográfica. Algunas posan de manera natural, otras, apenadas esconden la cara. Pido un “burrito” con sal y se ríen a carcajadas diciendo frases en náhuatl.

Dentro de la comisaria, el comisario y su equipo de trabajo sostienen una reunión de coordinación. Todo listo con los grupos musicales y bandas de viento que amenizaran esta fiesta pagano- religiosa. La comida, el mezcal, las corridas de toros, la liturgia; la fervorosa festividad de nuestros pueblos originarios.

Comentarios: luis.luna.74@hotmail.com