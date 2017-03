Pediatrucos… y algo más

Desde hace poco más de 3 lustros, un grupo de Cirujanos Pediatras comandados por el Dr. Jorge Alamillo Landín, han llevado a cabo las llamadas Cirugías Extramuros o Cruzadas de Cirugía de la Academia Nacional de Pediatría en diferentes partes de la república. Gracias al esfuerzo y suma de voluntades de muchas personas, esta cruzada de cirugías se ha trasladado a nuestra ciudad y desde el día de ayer y hasta el 8 de marzo estarán operando gratuitamente alrededor de 150 niños con cirugías llamadas de corta estancia. Muchos niños con labio y paladar hendido se verán beneficiados, niños con problemas ortopédicos como pie equino varo congénito, pacientes con problemas de amigdalitis crónica serán intervenidos quirúrgicamente y la presencia de 4 cirujano urólogos permitirá resolver problemas como hernias inguinales o criptorquidia (testículos no descendidos). Cirujanos Pediatras y anestesiólogos pediatras con amplia experiencia aunado a la gran labor de enfermeras quirúrgicas e intensivistas pediátricas estarán trabajando arduamente, de manera altruista y con mucho amor a los niños para conseguir una jornada exitosa. Estas cruzadas, se llevarán a cabo en el Hospital General de Iguala Jorge Soverón cuyo personal y directivos han trabajado arduamente para tener el personal, las instalaciones y los insumos necesarios para esta gran labor. La suma de voluntades encabezada por el presbítero Alberto Alarcón Mota, la Secretaría de Salud que encabeza el Dr. Carlos de la Peña Pintos, del secretario de finanzas de dicha secretaría Lic. Juan Manuel Santamaría, del presidente Municipal Herón Delgado Castañeda y su esposa Sra. Myrian Mayela, Ing. David Uribe y su esposa, la señora Gaby. Del Club Rotario Valle de Iguala presidido por el Lic. Víctor Gutiérrez Nava y del Club de Leones Nacionalista de Iguala cuyo presidente es el Ing. Pedro Medrano Salgado. El Colegio Médico del Norte de Guerrero que me honro en presidir ha puesto su grano de arena también. Durante varios días se estuvieron valorando niños en la Consulta Externa de dicho hospital cuyo jefe de servicio, Dr. Armando Apac Porcayo y las doctoras Teresa Saavedra Arellano, Glorinela Medina Hernández, Yolanda Ramírez López, Fabiola Ángeles Rojas, Yadira Román Calixto y Dr. Armando Giles Vargas trabajaron horas extras para poder realizar tan ardua labor. El Dr. Daniel C. Martínez Millán y quien esto escribe, seleccionamos, como cirujanos pediatras locales a los niños propuestos para operar. El director del hospital Dr. Santiago Velasco Elizalde y los subdirectores Dr. Benjamín Ángeles Zaragoza y Dr. Efraín Castrejón Cuenca han estado pendientes de que los lineamientos de la Academia Nacional de Pediatría se cumplan cabalmente, de los cual ha estado muy pendiente el administrador de dicho hospital, el Lic. Faustino Sánchez. La enfermera y jefa del servicio de enfermería, Margarita Ramírez Gutiérrez, se ha coordinado muy bien con las enfermeras: Leonor Bandera Álamo Jefa de la Unidad Quirúrgica, Rosaura Peña Pantaleón supervisora de enfermeras, Mirta Rosas Martínez jefa de la Unidad de Equipos y Esterilización, Ana Marisol Estrada Valladares Supervisora de Enfermería y Alhelí Adame Bustamante, Coordinadora de Calidad preparando material, insumos y logística apoyadas por más de 2 docenas de entusiastas enfermeras que al igual que todo el personal, están y estarán trabajando con amor y desinteresadamente para cumplir con esta loable y altruista labor. Personal y Jefes de Servicios de Rayos X, Laboratorio, Archivo y Trabajo Social han trabajado intensamente y con mucho entusiasmo. Las Psicólogas Ma. Jesús Domínguez Giles, Perla Karina Arriaga Calderón, Gabriela Nájera Román, Lluvia Jarel Cano Catalán, Viridiana Martínez Ortiz y Cyntia Camacho Bautista están y estarán muy atentas para mantener a los niños y a los padres de los niños con el menos estrés posible. El personal de Mantenimiento a cargo de Juanito Martínez han estado y estarán muy atentos para que todo marche bien, así como el indispensable y eficiente trabajo del personal de Intendencia. El Dr. Luis Mota tiene dispuestas unidades de sangre por si se llegara a utilizar y el Dr. Francisco Mazón Flores, Jefe del Servicio de Pediatría estará muy atento con su grupo de pediatras para colaborar en el manejo de los niños operados y a operar. Un saludo, un aplauso, una felicitación y un infinito agradecimiento para todo el personal de las Cruzadas de Cirugía Pediatrica Extra Muros que nos visitan en esta ciudad de Iguala de la Independencia, Cuna de la Bandera Nacional: Académicos: Dr. Jorge Alamillo Landín y Dr. José Antonio Ramírez Velazco, doctores, Arturo Arenas, Gustavo Vega Gil, Eduardo González Romero, Andrés Nava Carrillo, Edgar Morales Juvera, Mario Díaz Pardo, Horacio Ortiz Mayagoitia, Jorge Uribe, Raúl Rojas, Miguel Macedo Pérez, Manuel González, Enrique González, Melquiades Chaires, Luis Jesús Villegas Macedo, Elías de Jesús Ramírez Velázquez Armando Martínez de la Barquera y las Dras. Araceli Pérez, Dulce Bárbara Lugo Domínguez, Mirian Valencia Gómez y Catalina Roa así como a las enfermeras América Moreno Castillo y Laura Castillo Bobadilla así como la entusiasta e incansable labor de la Srita. Patricia Castro. Gracias a todas las personas que de alguna u otra manera colaboran tanto en la atención de los niños como la de sus familiares que los acompañan dándoles alimentación, hospedaje, transporte, así mismo a quienes asisten a los cirujanos y personal de quirófanos mientras se realizan las cirugías. Gracias a todas y todos y, sobre todo, gracias a Dios que ha permitido unir estas voluntades para un mismo fin, esperando que con Su venia, todo salga muy bien para beneficio de los niños.

DON CHIMINO.- Hay de regadas a regadas que hace uno en su vida. Cuando de a tiro la riega uno un chingo (con perdón de Usté) dicemos sin pelos en la luenga: ¡la cagué!. Se oye feo y suena a lépero pero asina queda clarísimo cuando uno anda haciendo sus metidotas de pata. Un día, taba yo embobado mirando en la tele un partido de fut, traiba yo mi chor y una camiseta de tirantitos, ya comenzaba a pardear y taba re güeno el partido, de ida y vuelta, como a luego dicen. Yo siempre me arrimo un perióquido que doblo y lo dejo listo como si juera un matamoscas por si se me acerca un insepto a tar jorobando y, más, pa tar matando los zancudos que me quieran agarrar de su botana. Agu no sé de onde salieron tantos ya casi escureciendo, me comenzaron a zumbar cercas de mis cachetes y mis orejas, yo les tiraba de perioquidazos pa espantarlos y a uno qu´iotro despanzurré, pero, llegó un momento en que eran un chinguísimo de zancudos y yo, como le sacateo enfermarme del mentado dengue, que me paro de mi silleta onde taba yo echado y que voy a la repisa a onde tengo un redepente en espray que sé tener áhi. Y sí, que estiro la mano, que garro la botella amarillita de espray y que corro de nuez a onde taba la tele porque acababan de meter gol y quería mirar la repetición. Que agito la botella, que le pachurro al d´ese que traye encima y que me echo en mis canillas pelonas, me embarré hasta los dedos de las manos y los pieses pues esos móndrigos zancudos hasta áhi me andan picando. Me eché en mis espaldas, en mi cintura, le chisguetiaba yo con ganas, pa que no quedara güeco sin redepente. A luego, me eché del espray en cada mano, primero en una y me embadurnaba el brazo contrario, luego a la bisconversa, al final, me eché en mi cuello y en mis orejas y es que, yo no sé por qué chingados les gusta a estos pinchis zumbadores andarme picando áhi, luego me las dejan coloradas, con harta comezón y grandes, como de burro. Ya que quedé embadurnado onde quera, que dejo el espray en la mesita de la sala, que me ensillo en mi silleta y en eso, cuando taba uno de tantos anuncios que ponen durante los partidos, yo arriendé a ver a otro lado pa no ver el comercial y, de pronto, se quedó clavada mi mirada sobre el espray que dejé en la mesita, y que alcanzo a leer: ¡Uuuta males!, el mentado frasco de espray, no era redepente de inseptos, no, era ¡insepticida! Casi al mesmo tiempo, empecé a sentir que todo me daba de güeltas, que me paro de pie, sentía que me tembelequaban las corvas, como que se me taba escureciendo el mundo, me comenzaron a zumbar los oídos y pensé que en seguidita iba a yo a zumbar todo y que en un dos por tres iba yo a estirar la pata por el veneno del insepticida que traiba yo casi hasta en los tompiates. Que garro mi celular y que le llamo a mi Puchunga que mero ese día había salido a ver a una amiga, le iba yo a decir que me juera a ver porque sentía yo que me iba a desmayar y que nadien me iba a prestar auxilio. Cinco veces le llamé y ni máiz palomas que me contestó. Que corro al baño, no sabía yo si nomás iba yo a dar el azotón y a estirar la pata zumbando todo como guachichil, que me quito a la carrera toda la ropa, me metí bajo la regadera, que le abro a la llave, ¡taba bien pinchi helada l´agua!, pero anque, que me echo jabón en todo el cuerpo y más y más agua y más y más jabón pa quitarme todo el insepticida. Me sequé con una toalla y me jui a recostar a mi cama. Taba yo resollando medio aprisa tratando de garrar otsígeno cuando llegó mi vieja, cuando le patiqué, corriendo me jue a trair un vaso con leche y me dio a comer una tortilla quemada. Será el sereno, pero, con eso, en un ratito se me quitó el mareo y todo lo demás, como si la presencia de mi Puchunga me viera dado confianza. Adivinar si jueron mis nervios o de verdá me taba yo intopsicando con el insepticida, por eso digo que la regué pero, onde mero la cagué, con perdón de Usté, jue un día que mandé un mensaje hablado en un chat equivocado, pero, eso se los patico después, ya se acabó el espacio. ¡Áhi nos!