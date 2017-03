El filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo, dijo: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.”

Con esa frase, aparecida en Meditaciones del Quijote, Ortega insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que lo rodea, no sólo lo inmediato, sino lo remoto; no sólo lo físico, sino lo histórico, lo espiritual. El hombre, según Ortega, es el problema de la vida, y entiende por vida algo concreto, incomparable, único: la vida es lo individual; es decir, yo en el mundo; y ese mundo no es propiamente una cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia o drama, algo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona.

Y es que, a lo largo de nuestra vida, y de acuerdo con las circunstancias que se nos van presentando, tomamos diversas posturas, tan comunes y tan necesarias para armonizar nuestro andar de todos los días de acuerdo con el medio en el que nos desenvolvemos.

Y esto no hace referencia a la volubilidad del hombre, sino a la adaptabilidad que como entes desarrollamos para sobrevivir y ascender en las pirámides de la socialización.

“Adaptarse o morir”, diría el científico.

Por sobre todo esto, la realidad siempre tendrá vigencia sobre la fantasía; de manera que si tratamos de ocultarla y de menospreciar lo que ocurre alrededor, si miramos de soslayo lo que los demás hacen, pensando sólo en lo que ocurre al interior nuestro, nos limitaríamos a las cuatro paredes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones.

Luego, cuando vaciamos suposiciones al río de la vida sólo porque sí, proyectando inmadurez y apatía a la convivencia social, estamos obstruyendo, con esto, las mejores reacciones que nos permitan insertar nuestros pensamientos de manera que construyamos, en lugar de destruir.

Bueno, todo esto sólo son reflexiones, no sentencias filosóficas que tengan la intención de orientar decisiones personales, y surgieron porque, hace unos días, un amigo comentó sobre mi persona en el sentido de ser irresponsable ante la opinión pública al no señalar, ¿en esta columna?, posibles abusos de algunos funcionarios o, directamente, de la responsable de dirigir los destinos del Museo de la Bandera: la maestra Ninfa Mendoza.

De cierto modo, este amigo dice la verdad: no lo hago. ¿Por qué? Simplemente porque no tengo qué decir, señalar, o acusar, sobre hechos comprobables que me permitan denunciar lo que, supuestamente, es incorrecto.

Para hacerlo, en primer lugar, tendría que dejar de publicar mis opiniones aquí, en esta columna, donde, ciertamente, no recibo una remuneración económica porque, sinceramente, no la requiero; mi pago, como muchos lo supondrán, es con el espacio donde se me permite decir lo que pienso, lo que siento y lo que necesito.

Además, debo recordarles que soy maestro jubilado por lo que, buena o mala, tengo una pensión que me permite sobrevivir y tener para lo necesario en mi vida.

Pero, también debo preguntar: ¿De qué podría acusar a la maestra? ¿De estar por muchos años en el cargo? Pues, no sé quién o quiénes la pusieron, aunque, a mi parecer, no hace mal las cosas. Habría que ver quién podría llegar a ofrecer su tiempo, su dinero y hasta su salud, como lo hace la maestra.

Ya sé: dirán que qué barbero me estoy viendo. Pues no sé cómo lo tomen, pero yo le llamo lealtad. Este valor me permite decir que, tal vez, efectivamente, la maestra debiera hacer un poco más accesible el espacio del museo; pero, por la cercanía que tengo, me doy cuenta de que realmente ella lo vuelve accesible cuando advierte la necesidad de apoyar actividades altruistas, que no buscan algún beneficio personal, sino de grupo. Esto ha ocurrido cuando, del Club Rotario al que pertenezco, hemos acudido a ella para solicitarle el espacio y, sin condición alguna, nos lo presta. Y así podría enumerar otras acciones similares; pero, como dicen: para muestra…

Ya sé: algunos dirán que así debiera ser siempre. Eso sí no lo sé. Pero, honestamente, no puedo cerrar los ojos ante toda la gestión y el trabajo que bajo su dirección se ha hecho en este lugar y no puedo menos que reconocerlo. Como dije: si tuviera algo malo que señalar, primero dejaría de escribir aquí y luego buscaría los medios, y lo haría, porque ni mis palabras, ni mi conciencia, están vendidas.

Antes de despedirme, quiero preguntar: ¿Cuáles serán las prioridades de la CAPAMI? La próxima semana les comento el porqué de esta pregunta.

Nuevamente los invito a que escuchen mi programa de radio “Cultivarte”, por el 98.5 de FM, Radio Universidad, todos los jueves, de 13:00 a 14:00 hrs.