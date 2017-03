Llegó la hora del show

Tres finales y una semifinal son el platillo fuerte de este día, en la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala

Iguala, Gro., Marzo 4.- La hora del show ha llegado en la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala con los duelos finales en las categorías de Primera Varonil y Femenil, así como en Veteranos Varonil, además las semifinales de Segunda Femenil también entran en esta cartelera donde se esperan emociones al por mayor tras llegar los equipos al último duelo del certamen después de librar sendas batallas.

El primero duelo en saltar al escenario en la cancha 2 de la Ciudad Deportiva será el que protagonizarán las escuadras de Linces ante Unión en semifinales de Segunda Femenil; en el horario de las 17:45 horas, Jumpers y Chilakiles jugarán por el campeonato de Veteranos.

La final de Primera Femenil tendrá como principales protagonistas a las escuadras de Five y Mavs, en este cotejo el conjunto de Five llega con la misión de enmendar lo hecho en el torneo anterior donde se quedó en semifinales, mientras que Mavs en su primer torneo en esta categoría llega a la final tras un buen desempeño en el que sólo le falta coronarlo con una buena actuación.

En el platillo fuerte, a Madison le toca enfrentar a Mavs en una repetición de la final anterior en Primera Varonil.

Madison, actual campeón sabe que la misión no será para nada fácil, ya que su rival de esta noche llega motivado debido al accionar que tuvo en las semifinales donde remontó una desventaja de 16 puntos; en la última batalla del certamen anterior, el título se definió en el último lapso, la herida sigue abierta para los dirigidos por Enrique Carreón quienes hoy buscan revancha ante un rival que va con todo por el bicampeonato.