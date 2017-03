Está el PRD, en su nivel más bajo, admite diputada local

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas aseguró que el PRD no está acabado pese a la salida de sus cuadros nacionales hacia Morena, y advirtió que en el caso del perredismo de Guerrero no respaldan la posible alianza con el Partido Acción Nacional para la elección del 2018.

La legisladora opinó así después de que el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa Huerta, respaldó públicamente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

Señaló que los senadores que han manifestado su deseo de migrar hacia Morena, lo hacen porque no tienen garantías de ser candidatos a gobernadores por el PRD, o porque buscarán otros cargos como independientes.

Citó el caso del senador ex perredista Armando Rios Piter, de quien aseguró que su campaña a presidente de la República, como candidato independiente, será financiada por la Secretaría de Gobernación (Segob), porque se debe al presidente Enrique Peña Nieto.

“Ya se sabía desde hace muchos meses, nunca ha dejado de ser del PRI ni del PAN, siempre se mueve de acuerdo a los intereses del sistema. Él no se mueve a los intereses del PRD ni del pueblo; respetable (su decisión) pero adelante, que les vaya bien”, dijo.

Aseguró que los verdaderos perredistas no van a salir huyendo y que seguirán “dando la lucha desde la izquierda, con valores y principios por un proyecto de Nación que no han concluido.

Cabrera Lagunas admitió que el PRD está en estos momentos en su nivel más bajo, entre 10 y 12 puntos de aceptación, pero que no que “esté acabado”, pues cuenta con liderazgos políticos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México.

“Daremos batalla con los alcaldes, diputados y sindicatos que quieran seguir esta lucha, sobre todo por cambiar condiciones de vida a miles de familias que se suman a esta batalla para que el gobierno federal no siga pisoteando sus derechos”, expuso.

Sin embargo, comentó que en cada proceso electoral “hay movimientos” de aspirantes y candidatos de un partido a otro, cuando no son realistas en su fortaleza política para competir por cargos de elección.

Rechazan perredistas alianza con el PAN

Tras asegurar que el perredismo de Guerrero no está de acuerdo en una alianza con Acción Nacional, manifestó su gusto por el proyecto de López Obrador, a quien apoyó en la elección del 2006. “Creo en su proyecto, en el nacionalismo sobre todo, de ayudar a la gente desprotegida”, dijo, y añadió que si el PRD decide unirse al PAN, “yo votaría por Andrés Manuel López Obrador, sin dejar a mi partido”.

Explicó que lo haría porque no concibe que el perredismo de Guerrero respalde los eventuales proyectos de la ex primera dama Margarita Zavala; del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, o del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Expuso que el perredismo del norte del país sí están de acuerdo en una alianza con el PAN, pero que los del sur permanecen con López Obrador y que lo que “queremos es una alianza con las izquierdas, formal”.

Confió en que Morena y López Obrador “actúen con frialdad” porque, les advirtió, “solos no van a ganar” y requieren la alianza con la izquierda, sobre todo con el PRD.

Sobre el rechazo de los líderes estatales de Morena a una alianza con el PRD para la elección local, Cabrera Lagunas manifestó que esa posición responde a una política que les conviene, hasta cierto.

Pero “quiero ver su posición a partir de septiembre, si se mantienen en esa cerrazón estaríamos viendo qué decisión tomar con Movimiento Ciudadano y PT, para lograr alcaldías bajo el proyecto único de sacar a Guerrero de esta situación difícil, de que no hay empleo, reactivación económica y la crisis de inseguridad”.