Más de 2 mil ejecuciones en Gro. en 2016; 139 en Iguala

El titular de la FGE, Xavier Oléa, informó que Acapulco fue el municipio con más casos de homicidios dolosos con 918, Chlipo 234, Zihua 96 y Chilapa 86, durante el año pasado

Iguala, Gro., Marzo 3.- Durante el año de 2016, se registraron 2 mil 213 homicidios dolosos (ejecuciones) en el estado de Guerrero, dio a conocer el fiscal General del Estado, Xavier Oléa Peláez, quien manifestó que en el municipio de Iguala hubo 139 de esas ejecuciones.

Asimismo, indicó que la Cuna de la Bandera ocupa el primer lugar en robo de automóviles y motocicletas en la Zona Norte de la entidad, donde en el 2016, de acuerdo a datos de la dependencia a su cargo, hubo 485 robo de autos, de los cuales en Iguala se dieron 367 casos, mientras que se registró el robo de 81 motocicletas.

En entrevista exclusiva para Diario 21, en sus aficinas de la Fiscalía, Oléa Peláez manifestó que en los 6 municipios que están dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional, Acapulco registró durante el 2016, 918 homicidios dolosos, seguido por Chilpancingo con 234, Iguala con 139, Zihuatanejo 96, Chilapa 85 y Coyuca de Benítez 83.

Además de que en lo que va de este año 2017, se han presentado 304 ejecuciones, de los cuales, Acapulco registra 100 casos, Chilpancingo 42, Iguala 23, Zihuatanejo 16, Chilapa 14, Coyuca de Benítez 19 y el resto en distintos municipios del estado.

Por otra parte, el fiscal general señaló que en la Zona Norte durante el 2016, se registraron 485 robos de automóviles, de los cuales la Fiscalía recuperó 122 e Iguala ocupa el primer lugar en este delito con 367 casos, seguido del municipio de Taxco con 58 y Teloloapan con 20.

Mientras que en el robo de motos, igualmente la Cuna de la Bandera tiene el primer lugar con 81 casos de los 94 que se dieron en la Zona Norte durante el 2016 y 33 de las 38 robadas en lo que va del 2017.

Añadió que gracias al trabajo coordinado de las diferentes corporaciones policiacas en la entidad, los incidentes delictivos han tenido una baja a comparación del año pasado, donde la Fiscalía ha realizado varias acciones enfocadas al esclarecimiento de los distintos hechos delictivos que han ocurrido en la entidad obteniendo resultados favorables.

Olea Peláez puntualizó que de diciembre de 2015 a diciembre de 2016,se cumplimentaron mil 671 órdenes de aprehensión, capturaron a 85 personas, liberaron a 83 víctimas de secuestro y desarticularon 10 bandas, recuperaron mil 191 vehículos, localizaron a 64 menores de edad con la Alerta Amber y se dieron 205 talleres al personal de la fiscalía (agentes, ministerios públicos y peritos) por medio del Instituto de Formación y Capacitación.

Agregó que la Fiscalía General del Estado ha realizado un buen trabajo que en muchas ocasiones la población no conoce, aunque puntualizó que queda mucho trabajo por realizar

Enfatizó que se ha trabajado en extirpar todos los intereses mezquinos y las prácticas corruptas que existen, “hemos logrado avanzar, no es fácil hay que reconocerlo, pero poco a poco sé que lo lograremos”.

“Siempre en mi corazón estaba desde hace mucho tiempo servir a mi estado, entonces hoy como fiscal lo estoy haciendo, era un sueño que yo siempre tuve y hoy lo estoy haciendo realidad con todas las ganas, con la mejor intención de servir y no servirme jamás de mi estado”.

Al preguntarle su opinión de las declaraciones que en días pasados hizo el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza, en el sentido de que muchos funcionarios están coludidos con el crimen organizado, Oléa Peláez respondió que “yo metería las manos al fuego por mi persona, por mis vicefiscales, por los encargados de despacho del Gobierno del Estado, por el gobernador Héctor Astudillo, “creo que el gabinete que está con el gobernador somos gente honesta, no niego que puede haber algún policía, ministerio público, que esté coludido con la delincuencia organizada o con gente que no son del crimen organizado y que reciban dádivas, pero los altos funcionarios recibimos religiosamente únicamente nuestro salario y por lo menos en la Fiscalía no se hacen negocios”.

“Hemos cesado a ministerios públicos y a agentes ministeriales que detectamos que tenían vínculos con personas del crimen organizado esa gente no la queremos aquí”.

Ante esta situación, Xavier Oléa anunció que en próximos días dará a conocer el nombre de por lo menos 5 trabajadores de la Fiscalía a quienes han descubierto en malas prácticas y se han puesto a disposición.

Y agregó “mi principal objetivo es terminar en Guerrero con la impunidad, no puedo negar que hay impunidad, pero lo más importante para mí es que la ciudadanía cuando yo me tenga que ir pueda venir a la Fiscalía con toda la apertura y confianza que sean atendidos de buena manera con respeto y todas las carpetas de investigación y rezago tendrán que fundarse siempre procesalmente y constitucionalmente”.

“Yo no tengo temor de cumplir la ley, siempre he tenido esa virtud de cumplir como litigante en la defensa y en las acusaciones, ahora soy fiscal general y tengo que cumplir con las normas procesales y constitucionales siempre”.

Dijo querer dejar una Fiscalía limpia el día que se tenga que ir, “no tengo temor absolutamente de nada, yo puedo andar libre por cualquier lugar, nunca he recibido ninguna amenaza de ninguna persona”.

Señaló que nunca ha dañado a nadie porque cumple con las normas legales siempre y lo seguirá haciendo, “no permito la impunidad en la Fiscalía, soy un fiscal que no se muerde la lengua, muy pronto voy a dar a conocer la consignación de ex funcionarios de la Fiscalía, estamos trabajando en esas averiguaciones previas”, finalizó.