Monitoreo Politico

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto y bueno comentarles que el Gobernador del Estado el Lic. Héctor Astudillo Flores acompañado del Secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona, del empresario y presidente del Grupo Pegaso Alejandro Burillo Azcárraga ofrecieron una conferencia de prensa en donde informaron que el desarrollo y desenvolvimiento tan importante como lo es el Abierto Mexicano de Tenis que se lleva a cabo en el Puerto de Acapulco ha sido muy exitoso, Acapulco y Guerrero está viviendo una etapa turística muy importante que sin duda el impulso de la presencia turística deportiva porque así como hay turismo que le gusta venir a la playa, turismo que le gusta venir a la vida nocturna, también hay turismo deportivo y mucho.

Acapulco se está encaminando para también transitar a grandes escalas en materia turística esta ruta es muy importante es una ruta que le interesa a quienes tienen la responsabilidad en el Estado y se reconoce que esto que está alrededor del Abierto de Tenis haya permanecido en Acapulco en Guerrero, recordemos que el año pasado el primer año en su responsabilidad como Gobernador del Estado Astudillo tuvo la oportunidad de tener amplias pláticas con Don Alejandro Burillo con el propósito de ver la manera de que este evento permaneciera en Acapulco y no solamente que permaneciera sino que también se consolidara. Sin duda alguna este importante evento está teniendo un gran impacto en el mundo eso es bastante bueno, hay muchos promocionales que se están trasmitiendo en la televisión.

El Gobernador Astudillo informo que el día de ayer jueves se inauguró la “Aeroexpo” que es un evento también importante que va a la mano del tenis y que es una exposición de aviones privados; dentro de 20 días viene la Convención Bancaria y pocos días después el Tianguis Turístico en Acapulco que será el mejor Tianguis Turístico de su historia..!! Pasando a otro tema ha terminado el mes de febrero ese febrero loco sigue marzo otro poco según el refrán popular, en el mes que termina el pueblo sigue siendo un espectador no necesariamente invitado o festejado pero si acorralado y utilizado en la vida cotidiana de los actores políticos; todos usan al pueblo la palabra engalana discursos mueven los sentimientos y pasiones políticas ocultas pervierten acuerdos transforman pesares, fiestas, efemérides y trastoca esperanzas o temores silenciosa o estrenduosamente por ejemplo estimados lectores en la fiesta de la candelaria los tamales de festejo son para el muñeco símbolo niño dios como encadenamiento de nuestras tradiciones religiosas, el día del amor y la amistad que nos lleva a cuestionarnos que vale más si un buen amor o mil costales de oro o del que vale más si ser amado o ser temido para recordar a ese florentino principesco que coloca a la política y al poder en el centro de todo pensamiento y acción individual, les propongo amar y no esperar a que nos amen así ésta privativa disposición de ánimo, preocupación innecesaria sobretodo dejarán de ser esclavos de su propio amor pero en los signos de febrero pulula el pensar de esa flor de luna que nos provoca todo el tiempo, pero también en este mes que terminó hubo fiestas cívicas como el día de la Constitución, el día del Ejército del Estado Mayor y el día de la Bandera, reflexiones diversas sobre nuestra Carta Magna homenajes críticos, libros, artículos, escritos, comentarios, caída de elementos atentos a cumplir con la disciplina y guardia con la lealtad de sus institutos armados, reconocimientos al servicio de nuestra Patria, símbolos desgarrados seguidos de presagios y creencias fuera de lugar.

Hubo también visitas incomodas de los Secretarios de Estado y de Seguridad Interior de los Estados Unidos de Norteamérica continúan las recuentes expresiones en sentido negativo hacia nuestro país por el Presidente Donald Trump, el muro, los aranceles, la no cooperación, los migrantes, las drogas, los costos de la relación; Trump dice que hay un déficit en el intercambio comercial entre México y el país del norte producto del abuso de nuestro país sobre los intereses de los americanos, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, los síntomas de locura presidencial del vecino son señalados ya por propios y extraños el conflicto con los medios de comunicación y otros personajes y grupos sociales es abierto no se avizora nada nuevo para él ni para nadie.

Los denominados gasolinazos han sido contenidos disuadidos por el malestar social, hubo marchas ya encarreradas pero con otros motivos entre ellos contra Trump que unos quisieron que fueran anti Peña porque se sienten dueños del monopolio del “marchodromo” de una de la avenidas principales de la capital de nuestro país como lo es Reforma.

Las manifestaciones en contra de acciones deportadoras forman parte de los corrillos políticos y de algunos memes sociales, deslumbran posiciones con acciones por venir dicen de este lado que ningún deportado que no sea mexicano será aceptado por la autoridad mexicana, mientras se teje la tela de la sucesión presidencial en el 2018 y llegan los tiempos algunos se precipitan y desbarrancan, ya algunos actores políticos de varios partidos políticos se equivocan rotundamente en descalificarse unos contra otros mientras que para nuestro país no proponen soluciones, hoy lo que la sociedad mexicana requiere son propuestas que se deberán de dar en su momento.

Bueno apreciables lectores estos signos de febrero han terminado y ha empezado un nuevo mes como lo es marzo esperando sea de los mejor para todos..!!

No puede ser posible que el presidente Trump haya ordenado correr a los representantes de los medios de comunicación de la Casa Blanca, pero oh sorpresa! en solidaridad los Medios decidieron unirse y dejarlo solo y se retiraron debemos de hacer hincapié que por ningún motivo suceda lo que suceda se puede permitir que nadie coarte la libertad de expresión de nadie pueden no estar de acuerdo, pueden enfrentarse, pueden buscar coincidencias o dejar de buscarlas simple y sencillamente el universal derecho a la información y a la libertad de expresión no puede ser coartado y es una pésima señal por parte de un gobierno en el que se supone el soporte de toda su estructura gubernamental es el derecho a la verdad, no podemos olvidar que al momento de jurar cuando se va a declarar en un juicio le preguntan a quien la habrá de subir a declarar o anunciar algún asunto que jura decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad sobre la biblia recordemos que hace mucho tiempo a un presidente de los Estados Unidos estuvieron a punto de correrlo no por lo que hizo en el salón oval sino porque dijo una mentira que después al hacerle un examen descubrieron que efectivamente si habían pecado que si se había realizado ahí un penoso acto de decían que no se había realizado.

No se puede insistir en señalar que existen medios de información que dicen mentiras y hay otros que dicen verdades, todos los medios de comunicación tienen un mismo compromiso buscar el mayor número de seguidores, lectores, radioescuchas, televidentes, seguidores en las redes sociales y hacerlo a partir de la veracidad de su propio trabajo no pueden estar sometidos al capricho del poder y menos al capricho de un poder tan pintoresco como el que hoy tienen los norteamericanos..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooo..!!