Frank en su tinta

EL PEÑISTA Silvano Aureoles Conejo manifestó abiertamente su aspiración para ser el candidato del PRD a la Presidencia de la República en un momento en que el partido del Sol Azteca vive su peor crisis política y financiera, además de credibilidad. Sí, escribí bien el peñista Silvano Aureoles, porque su llegada, primero a la candidatura y luego a la gubernatura de Michoacán, fue avalada en su momento por el Presidente Enrique Peña Nieto en una negociación con los Chuchos perredistas que incluyó dejar a Guerrero para el PRI……… EN REDES sociales el mandatario michoacano indicó que “es tiempo de rescatar al PRD y es el momento de demostrarle a millones de mexicanos que nuestra propuesta es la que requiere el país”. Y agregó: “En congruencia con esta postura, he decidido buscar la candidatura de mi partido, el PRD, a la Presidencia de la República”, indicó en Twitter. También en Radio Fórmula, Silvano Aureoles anunció que para este propósito ha decidido recorrer el país sin descuidar su tarea como mandatario y que construirá su candidatura en los tiempos que la ley le permite y en pleno respeto a sus derechos políticos. Y para no quedarse atrás, le tiró al puntero y criticó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador porque dijo es mentira que los problemas de México se puedan cambiar sólo con la llegada de una persona a la Presidencia, pues indicó que se necesita proyecto de nación. Otro suspirante que no vuelve a ganar Michoacán, pero que será utilizado por Los Pinos para ponerle piedras en el camino al que será el candidato de Morena……… POR CIERTO, en el feudo amarillo ya se alborotaron y este mismo jueves salieron a decir que, además de Silvano Aureoles, también sueñan con ser candidatos a la Presidencia de México el disminuido Jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (que no es perredista), y el cuestionado gobernador de Morelos, Graco (Atraco) Ramírez. El que podría levantar es Mancera, sin embargo varias tribus amarillas lo ven mal porque no se afilió y solamente utilizó al partido para llegar al poder, como lo han hecho muchos ingratos…….. EL PRI cumplirá este sábado 88 años y el festejo lo hará en medio de su proceso de reflexión y de un cierre de filas para enfrentar los comicios del 4 de junio próximo en cuatro entidades, aunque la principal es el Estado de México. La secretaria general adjunta del CEN del PRI, Georgina Trujillo, la vocera Yulma Rocha y el diputado federal Alejandro Domínguez coincidieron en que el partido llega a su aniversario en un proceso de reflexión sobre la transformación que debe tener para generar un nuevo reencuentro con la sociedad y que vuelven a votar por los candidatos tricolores en las elecciones del 2018. Y es que el PRI arrastra las corruptelas recientes de sus gobernadores en Veracruz, Chihuahua y Quinta Roo, a pesar de que en su momento fueron presentados como candidatos de una nueva generación del nuevo PRI. Y salieron peores que los del viejo PRI. Además, a la gente no se le ha olvidado la Casablanca, el gasolinazo, la fuga del Chapo, etcétera. Vaya que los priistas tienen mucho que reflexionar, antes que festejar……… SIMPLE dato: El domingo próximo se celebra en México el Día de la Familia, instituido desde marzo de 2005, con el objetivo de crear conciencia de la importancia de los hogares familiares para hacer frente y crear políticas públicas orientadas a proteger los vínculos de sus integrantes…….. PUNTO.