Se registra Javier Saldaña como candidato a rector de la UAGro

Chilpancingo, Gro., Marzo 2.- Este miércoles Javier Saldaña Almazán, presentó ante la Comisión Electoral su registro como candidato a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para el periodo 2017-2021, donde dijo que encabezará una universidad incluyente y será rector para todos.

Con el respaldo de cientos de estudiantes, directores, docentes, líderes sindicales y ex rectores, acudió a la Rectoría a entregar su documentación y será este jueves cuando la Comisión Electoral emita la constancia oficial de registro a Saldaña Almazán, luego de haber cumplido con los requisitos de la Convocatoria Electoral.

Sobre las acciones que realizará como rector en su segundo mandato, dijo que habrá de consolidar lo que ya se ha realizado, entre lo que se encuentra mejorar las preparatorias, incrementar las becas para los estudiantes y fortalecer las casas de estudiantes.

Asimismo, reformar el reglamento escolar para darle apertura a los jóvenes migrantes, pues dijo que emigraron a Estados Unidos porque en Guerrero no hay oportunidades, no hay empleos y no hay vivienda. En torno a su campaña, dijo no hará publicidad ni pintas y no publicará nada en los medios de comunicación, “es la campaña más austera que va haber”, aseguró.

Sobre quienes se han opuesto a su reelección, Saldaña Almazán los exhortó a que respeten la ley, que las diferencias que puedan tener se discutan dentro de la universidad y no traigan a gente externa, además adelantó que el proyecto que encabezará será incluyente y será rector de todos.

El respaldo que tiene para su reelección, dijo, es resultado del trabajo que ha hecho en la universidad, que le da fortaleza para seguir trabajando.

TAMBIÉN SE REGISTRÓ

SILVIA ALEMÁN

Este miércoles también se registró como candidata Silvia Alemán Mundo, del Colectivo Convergencia Universitaria (CCU).

De entrada, Alemán Mundo reconoció que no cumplió con el requisito que estipula la Convocatoria y el Reglamento Electoral, de entregar el aval de 40 consejeros universitarios o 150 consejeros académicos.

La universitaria llegó a la mesa de registros en Rectoría acompañada por no más de 20 universitarios, entre ellos el ex secretario general de la UAGro, Román Ibarra Flores.

Sin embargo, Alemán Mundo no descartó que pueda aceptar algún ofrecimiento para integrarse a la nueva administración universitaria, de no llegar a contender en el proceso en contra Javier Saldaña.