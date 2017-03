Un éxito, exposición ganadera al interior de la Feria de la Bandera

Iguala, Gro. Mar. 2.- La exposición ganadera en el interior de la Feria de la Bandera “Iguala 2017”, es un éxito por la exhibición y compra-venta del ganado bovino, ovino, equino y aves de corral, donde los visitantes e igualtecos pueden apreciar los ejemplares de nueve ranchos participantes de la Zona Norte de Guerrero.

El coordinador de la Expo Ganadera, Fernando Flores Rodríguez, dijo que a los nueve ranchos participantes se les ha otorgado todas las facilidades, incluso, por primera vez estos no pagan por el concepto de argollas, ni por consumo del agua, ni por la cama de arena y materiales que hacen que el ganado descanse mejor durante la exhibición que se tiene en la Feria de la Bandera.

“Hay nueve ranchos. Tenemos la raza de sardo negro, suizo europeo y americano. Son ganaderías de Iguala, Cocula, Olinalá, Taxco y Chilpancingo. El coordinador de la feria, Gerardo Delgado Castañeda, ha otorgado todas las facilidades para que se le diera realce y eso estamos haciendo para que haya más aceptación y presencia de la gente”.

“Hay servicios gratuitos y eso ayuda a todo el ganado que se exhibe, que rebasa las 27 cabezas de ganado, que son las que quedan, porque se han estado comercializando algunas, las cuales han sido llevadas hacia Huitzuco de los Figueroa”.

Asimismo, dijo que no hay mucho ganado bovino, se debe a las recomendaciones hechas por la Sagadegro, que no permite que lleguen animales que están en su fase cárnica. “El balance ha sido bueno, porque tenemos genotipos adecuados de ganado bovino, buscando siempre que haya pureza, porque se trata de tener ejemplares de primer nivel”.

Finalmente, dijo que en la Expo Ganadera, también tienen ovinos, caprinos, aves y equinos, que dan realce a esta área y en lo que va de la feria, es un éxito toda la exposición.