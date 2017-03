Confirman secuestro de ex presidente de la Canacintra

Chilpancingo, Gro., Marzo 2.- El empresario Carlos Antonio Cruz Islas, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), fue privado de su libertad la tarde del lunes.

Adrián Alarcón Ríos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, advirtió una “oleada más fuerte” de secuestros, los cuales, dijo, se contuvieron entre enero y febrero.

“El secuestro se había contenido; enero y febrero estuvieron tranquilos, estaba contenido este flagelo. Nos da mal presagio, aviso, porque cada vez que levantan a alguien viene una oleada más fuerte”, advirtió.

El empresario fue privado de su libertad el lunes 27 de febrero alrededor de las seis de la tarde en la calle Raymundo Abarca Alarcón, entre las avenidas Álvarez y Alemán, en pleno Centro de Chilpancingo.

Alarcón hizo un llamado a sus captores a que le “tengan compasión y piedad”, porque su familia “está destrozada”.

Ofreció hacer una colecta entre agremiados de las cámaras locales para pagar el rescate, pero precisó que hasta la tarde de este miércoles la familia no había tenido noticias al respecto.

De acuerdo con el líder empresarial, el mismo lunes también habría sido secuestrado Daniel Salgado, hijo de Juan Salgado Tenorio, ex secretario de Desarrollo Económico y ex director del Colegio de Bachilleres.

Al término del encuentro este miércoles con miembros del Grupo Cuicalli, A.C. de Chilpancingo, Raúl Cruz Islas, hermano del ex líder de la Canacintra, abordó al gobernador Héctor Astudillo Flores, al que le pidió su intervención en el caso.

El mandatario lo citó a una reunión privada este mismo día en Casa Guerrero para atender su petición, pero en entrevista informó que presentaron una denuncia formal y que no hay avances ni información al respecto.

“Lo único que nos han dado es toma de muestras de ADN a mis papás y no nos gustó, porque le están dando un trato como si ya estuviera muerto”, expresó. Indicó que su hermano fue designado la semana pasada como integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública, quien no tenía escoltas y que realmente no las necesitaba, porque “no somos personas adineradas”.

También pidió a los vecinos y comerciantes que cuenten con cámaras de video vigilancia que proporcionen sus imágenes para que ayuden a ubicar el paradero del ex líder empresarial, pues debe observarse cuando es sacado a la fuerza de su negocio y subido a un vehículo con características desconocidas.