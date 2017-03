Exhiben por primera vez dos biombos pintados por Siqueiros

Cd. de México, Mar. 2.- El retorno del realismo. Siqueiros y la neovanguardia (1958-1974) es la exposición que presenta dos biombos que por primera vez se exponen juntos y fueron realizados en 1960 por David Alfaro Siqueiros para la puesta en escena "Licenciado, no te apures", que sería montada en Lecumberri, cárcel donde fue recluido el muralista en agosto de 1960.

La muestra, que está abierta al público desde hoy en la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS), también exhibe bocetos, litografías, material fotográfico y se da en el marco del 120 aniversario del natalicio de David Alfaro Siqueiros (1896-1974). La exposición tiene la finalidad de dar a conocer facetas poco conocidas del artista mexicano.

: “Es una investigación más profunda sobre la época de Siqueiros en Lecumberri, hay dos biombos que pertenecen al Archivo General de la Nación que fueron hechos por Siqueiros, para un grupo teatral que ya laboraba en Lecumberri cuando él llegó. Por el frente (los biombos) cuentan una historia y por detrás cuentan otra segunda narración”, dijo Taiyana Pimentel, directora de la SAPS.

Taiyana Pimentel habló de las características de una de las piezas biombos que por primera vez se exhiben juntas: “En uno de los biombos hay un cuerpo femenino exuberante, alegre, lleno de una especie de sensualidad que no habíamos observado en la obra de Siqueiros. No existe ese tipo de cuerpos femeninos en la pintura ni en el ejercicio retratístico de Siqueiros”.

La directora de la SAPS comentó que supuestamente hay un tercer biombo del cual no se conoce su paradero: “Fue para una segunda obra de teatro en la que él no participó, tampoco sabemos si fue terminado, pero sí sabemos, por las fotografías que tenemos en archivo, que el tercer biombo que tiene notas pictóricas y pareciera ser una obra no terminada, pero no lo podemos afirmar”.

Dentro de la exposición hay bocetos de Siqueiros que fueron encontrados en las bodegas de La Tallera, en mal estado, pero recuperados por el Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam). También hay fotografías y documentos que dan cuenta de la relación del artista mexicano con la Generación Beat, o bien con el director teatral Juan José Gurrola.

La exposición El retorno del realismo. Siqueiros y la neovanguardia (1958-1974), que estará hasta el 14 de mayo en la Sala de Arte Público Siqueiros, está dividida en siete líneas temáticas y fue curada por el coordinador de la Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Tlatelolco, Juan García Murillo, quien comentó que su trabajó se centró en los años 60 y 70, últimos años de Siqueiros:

“(Quería verlo) desde una perspectiva que lo integrara a la generación joven que estaba activa durante aquellos años, esa hipótesis me permitió encontrar diferentes momentos, coyunturas y agencias que Siqueiros generó durante los últimos años de su vida”.

Según explicó el curador, la muestra intenta alejarse de la lectura generalizada que se ha hecho de Siqueiros, “como un viejo oficial y atávico, y complejizarlo con la historia de otros agentes, intentar hacer evidente sus relaciones o peleas con José Luis Cuevas, Manuel Felguérez o Alberto Issac”.