Sueña a lo grande

Reforma volvió a dar otra buena actuación para vencer 1-0 al campeón San Juan, en la fecha 7 del torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Marzo 2.- Los buenos momentos siguen estando con el conjunto de Reforma en el torneo de Juvenil “A” de la Liga Amateur de Iguala, ya que en la fecha 7 de este Clausura 2017 jugando con determinación y carácter se impuso a los actuales campeones del San Juan con marcador de 1-0, tras este resultado los “hombres de la media noche” se meten al cuarto lugar al sumar 12 puntos, mientras que para los “rayados” esta derrota significó quedarse en 16 unidades que lo colocan en el tercer casillero.

El arranque de la contienda no dio tregua en ambas escuadras que salieron a buscar el partido, la enjundia que imprimieron no les permitió generar muchas llegadas de gol, esta situación provocó que mediante la pelota parada buscaran hacer daño y en una de estas situaciones los “hombres de la media noche” lograron su propósito gracias a un certero remate de Brayan Cuevas al minuto 14.

Con el 1-0 en el marcador se fueron al descanso del medio tiempo y para la parte complementaria los “rayados” no se guardaron nada en busca de empatar el marcador, una y otra vez su ofensiva se topó con una defensiva que se comportó a la altura y que de paso aguantó de pie hasta el último momento de este partido que se escribió en favor de la oncena “reformista”, la cual sigue soñando a lo grande en busca de regresar a una final como en el 2005 cuando vencieron al San José.

El resto de la jornada se completó con el triunfo de Preventivos al son de 4-3 sobre Cesvi Universidad; Cañeros y Tamarindos empataron a un gol en duelo que se terminó a cinco de final por un conato de bronca; Rea Independencia se impuso 2-1 al Municipal; Lobos Iguala derrotó 2-0 al Barcelona; Internacional ganó 4-2 al Deportivo San José, Surianos de Iguala se impuso 3-2 al San Nicolás; Furia Iguala cayó 1-0 con la 20 de Noviembre y Real Jaguares ganó 1-0 al Unión Iguala.