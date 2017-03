México ya fijó límites en la relación con EU: SRE

Ciudad de México, Mar. 1.- El gobierno mexicano ya estableció “límites” con Estados Unidos sobre temas que no se pueden negociar o reducir en la relación bilateral, principalmente en seis áreas, afirmó este martes el secretario de relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

En comparecencia en el Senado de la República, señaló que México ya dejó clara su posición al gobierno de Donald Trump, a través de las reuniones que sostuvieron la semana pasada con los secretarios de Seguridad Interior y de Estado de este país, en el marco de su visita.

Uno de los seis temas fue rechazar los memorándums de Trump en materia migratoria.

Si bien México es un país solidario con todas las naciones del mundo, México no tiene por qué y no recibirá deportaciones que vengan de Estados Unidos de personas que no son mexicanos. Así se lo hemos hecho saber a nuestros interlocutores”, dijo.

Enfatizó sobre el respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, del que dijo el gobierno de Trump no los respeta, México acudirá a la justicia de ese país e internacional.

Como tercer tema se refirió a que ambas naciones no reduzcan o desechen acuerdos en materia de coordinación migratoria; el rechazo a la militarización a las operaciones migratorias y la pérdida de seguridad social (totalización) de los migrantes deportados.

Apuntó, además, la urgencia del diálogo con Centroamérica. Adelantó que convocarán a un encuentro con los cancilleres del triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador); también sobre el tema de seguridad.

Aquí, el gobierno mexicano, por conducto del secretario de Gobernación y Hacienda hicieron exposiciones de las diferentes formas en que colabora el gobierno mexicano con el de Estados Unidos, expresando con claridad que México quiere seguir una relación de amplia colaboración, estrecha comunicación pero que para ello es necesario que la relación en su integralidad en sea una relación genuina de asociación y diálogo constructivo en la que dejemos atrás las amenazas y agravios”, dijo.

Defensa jurídica de migrantes, prioridad de la SRE: Videgaray

El canciller Luis Videgaray dijo, durante su comparecencia en el Senado, que la Secretaría de Relaciones Exteriores está brindando atención jurídica oportuna a los mexicanos que radican en Estados Unidos. El informe presentado al Congreso de la Unión, aclaró, desglosa el presupuesto “renglón por renglón, consulado por consulado, programa por programa”, al tiempo que detalla la calendarización del gasto.

Ante las preguntas de los senadores, Luis Videgaray explicó que se han contratado 320 trabajadores temporales y que se han hecho esfuerzos concretos para informar a los migrantes acerca de su situación jurídica. También aseguró que la estrategia del gobierno será acudir a los órganos jurisdiccionales para activar la defensa de los mexicanos. “Involucrarnos nos permite conocer elementos de litigio internacional, como violaciones a derechos humanos o a la Convención de Viena, y así contribuir a sentar precedentes en la jurisprudencia”.

Señaló que ante el incremento de visitas y solicitudes en los consulados de México en la Unión Americana, la SRE necesita abogados y recursos como los mil 70 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, confirmó la disposición de la SRE por mantener reuniones de trabajo con la Cámara de Senadores.