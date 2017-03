Sin muertes por frío, culmina la temporada invernal en Gro.

Aunos días de que concluya la temporada invernal, no se ha registrado deceso alguno debido al frío, informó el titular de Secretaría de Protección Civil Guerrero (SPC), Marco César Mayares Salvador, quien llamó a la población a tomar precauciones por la temporada de incendios forestales.

El funcionario estatal dio a conocer que este martes, con la entrega de colchonetas, cobertores, cunas, jabón, despensas, jarabe para la tos, kits de limpieza y de aseo personal, entre otros apoyos, a familias, consideradas como vulnerables, en el municipio de Taxco, culmina la entrega de apoyos de la temporada invernal, 2016-2017, a cual termina oficialmente, el 21 de marzo próximo.

Afortunadamente dijo el titular de la SPC, en lo que fue toda la temporada invernal, que inició el pasado mes de diciembre a la fecha, no se ha registrado deceso alguno, “hasta el momento no hemos tenido alguna perdida humana que lamentar por el frío, ya estamos cerrando la temporada, y no tenemos ninguna situación lamentable”.

Mayares Salvador comentó que en coordinación con el presidente municipal de Taxco, Omar Jalil Flores Majúl, gestionarán recursos federales, para fortalecer el cuerpo municipal de bomberos, para ello refirió, requiere que el alcalde presente la solicitud que avale el proyecto a financiar para que pueda acceder al presupuesto federal adicional.

En lo que se refiere a la entrega de apoyos por la temporada invernal, el funcionario comentó que en total con los entregados, este martes en Taxco, suman alrededor de 45 mil familias las beneficiadas, en los 22 municipios más afectados por el frío en lo que va de la presente temporada invernal.