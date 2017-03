Patrulla de papel

Muchos son los años en los que se ha venido escuchando -algo sucede en los espacios geográficos que van de Punta Diamante a Tres Vidas (Acapulco)-. Bien sabemos que en Tres Vidas el conflicto por la posesión de las tierras y la construcción de mega obras ha derivado en verdaderos expedientes criminales. Va la otra; se escribe también que en la zona que va del Aeropuerto al entronque que sube a la “Carretera Escénica” se presentarán asuntos idénticos a los de “Tres Vidas”.

Y es que la expansión del grupo “AUTOFIN• Mundo Imperial” merece pasar por plumas de “futurólogos”. Hace diez años inicio con la apertura de un Foro y luego un Centro de Convenciones para, tiempo después concluir con la esperada apertura de un poderoso Resort. En poco tiempo “Mundo Imperial” socializó (¿fraternizó?) perfectamente con los tres niveles de Gobierno al punto de ser sus instalaciones las ideales para el desarrollo de reuniones juntas y convenciones en las que esos, los Gobiernos, estuvieran involucrados.

El Crecimiento de Mundo Imperial continuó en boga, hace un par de años se supo de la compra de los hoteles Prinsses y Pierre Marqués a los que se les agrega el apellido “Imperial” y, hace una semana se publica la construcción de -la tirolesa más grande del mundo- la cual ira de un lado al otro de la bocana de la Bahía de Puerto Marqués. Y una más, justo hoy inicia en esos espacios, el Abierto Mexicanos de Tenis.

Ahora, ¿porque le dimos ese título a esta columna? .... Explico, el andar cuasi/ avasallante del “Imperial” proyecto obvio que afectó todo tipo de intereses, así entonces, cuando en la página “HB-deportes” se publicó una declaración del empresario Alejandro Burillo el contenido de esa funcionó como el comienzo de una fuga de Bach, y, cuál torrencial río sobre las mentes de periodistas expertos en “finanzas” las máquinas de escribir (sic) comenzaron a ser tundidas.

Cuando le preguntaron al Güero Burillo sobre el futuro de el “Méx/tenis” el principal accionista de grupo Pegaso dijo que la competencia se quedará en Acapulco y reprochó -lo que no es seguro es el hotel, no sabemos ni quién es el dueño, así te lo pongo, no puedes negociar con alguien que no sabes quién es-.

Ahora, obvio, tanto Burillo Azcárraga como un ejército de Empresarios nacionales y de fuera del país conocen perfectamente “quien es el dueño de los terrenos a los que se refería Burillo” y cuál es el el proyecto de esos.

En el muy corto plazo los mercados reaccionarán al inteligente sarcasmo de quién podrá ser el próximo Presidente del Grupo Televisa. Y sí, los escenarios son muy buenos para quienes flotan cerca a los proyectos AZCÁRRAGA.

El punto nodal estará en los resultados del quehacer político en México; las acciones de AMLO, Osorio CH. Y Ricardo Anaya serán vitales.

Ultimo patrullaje.- apanicados los agricultores de Iowa, Illinois, Nebraska, Minesota y Kansas, la óptima iniciativa del SENADOR Guerrerense Armando Ríos Piter de cerrarle las puertas al MAIZ que venga del “Corn Belt” los tiene a meses de la quiebra, por cierto, todos esos Estados votaron por Trump.

Balazo al aire.- Alejandro Burillo, igual que Ríos Piter dice “ni MAIZ”.

Greguería.- ay, si Piporro viviera ya le estaría zapateando enfrente a Donald, -¿qué pasó raza?..¿qué pasooo?

OXIMORON.- pleito por los terrenos en las nubes.

Cisne Negro.- tras semanas de estar deportando decenas de inmigrantes ilegales por la garita de Tijuana un puñado de esos se revela y ataca a oficiales de la border Patrol justo cuando los lanzaban a territorio mexicano, en la trifulca los guardias matan a decenas de hombres y mujeres, caen algunos en territorio mexicano y otros del otro lado. El mundo reacciona.

Haiku.- ¡soy gigante del verano!,

un gesto tuyo...y

Soy enano en primavera