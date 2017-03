Averígüelo Vargas

En una sesión Pública y Solemne, el representante del presidente Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, hizo entrega al estado de Guerrero de una copia facsimilar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en el año de 1917 por los representantes de los grupos revolucionarios del país, convocados y coordinados por Venustiano Carranza.

La lucha armada revolucionaria se había dado por terminada por los grupos revolucionarios que encabezaban el propio Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros que se ubicaban dentro de las filas o simpatizaban con esos principales caudillos.

En Querétaro fue promulgada la Constitución y firmada por todos los asistentes a esa gran jornada deliberativa, que produjo una Carta Magna de alta calidad, que garantiza el respeto y salvaguarda de los principales derechos de los mexicanos.

El funcionario federal hizo entrega del documento histórico que, señaló, ha recibido muchas modificaciones, para adecuarla a los nuevos tiempos y los cambios en la sociedad mexicana y aquí fue recibida por el Legislativo estatal que coordina la diputada Flor Añorve Ocampo, quien se mantuvo muy pendiente del desarrollo de esa importante sesión solemne y pública.

Recordó Miranda Nava que en Guerrero se produjeron en su tiempo documentos fundamentales, como los Sentimientos de la Nación, del insurgente José María Morelos y Pavón y diversos planes como los de Ayutla e Iguala, que permitieron los avances en la lucha por la independencia nacional.

El gobernador Héctor Astudillo, por su parte, destacó también que esa Constitución sentó las bases para el desarrollo del México moderno y representa, el derecho de luchar por su vigencia y el respeto a la ciudadanía, dentro y fuera del estado y del país.

Recordó que son tiempos de actuar con patriotismo y unidad para enfrentar los nuevos retos que plantea el cambio de presidente en Estados Unidos, para dar apoyo y respaldo a los mexicanos y los guerrerenses que por diversas razones emigraron en busca de mejores condiciones de vida y que ahora son amenazados con la expulsión sin mayor trámite y en contra de todos los razonamientos humanos y legales.

También intervino la diputada Magdalena Camacho Díaz, pesidenta de la Mesa Directiva, quien hizo un reconocimiento a la importancia histórica de la Constitución de 1917 y la vigencia que mantiene en su mayor parte, independientemente de los cambios que se le han hecho en el transcurso de un siglo en que se ha mantenido vigente.

La Constitución de 1917 ha recibido hasta ahora decenas o cientos de cambios, reformas y ajustes que responden a los cambios en la sociedad y el avace tecnológico, entre los que se cuentan, por ejemplo la reforma para restablecer las relaciones con el Estado Vaticano, que se rompieron en ocasión de la Guerra Cristera, pero también las modificaciones para permitir la venta de las tierras ejidales, a fin de darle oportunidad de unirse, capitalizarse y mejorar la producción agropecuaria.

También se dieron algunos cambios negativos, como el que permitió que la deuda que se acumuló en el gobierno y en los bancos nacionales a finales del siglo pasado fuera absorvida como deuda pública, con la aprobación del Fobaproa.

Con muchas de las reformas realizadas se buscó siempre ajustar la ley básica del país a las condiciones de la sociedad, para facilitar el avance de la industria y del campo, para permitir una mayor producción y que las actividades económicas contaran con mayores apoyos y facilidades.

Igual se han mantenido y mejorado los derechos básicos de los mexicanos y se ha insistitido en la protección de los derechos humanos, que ha sido una lucha prolongada y no siempre con los mejores resultados por la resistencia de grupos políticos atrasados y de corporaciones policiacas que no evolucionaron lo suficiente.

PRETENDE UN PRD, EN PROCESO DE DESINTEGRACIÓN, DAÑAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO.—Los dirigentes estatales y nacionales del PRD observan con desesperación que ese que fue el principal partido de oposición se les deshace en las manos y no encuentran la manera de evitar la descomposión que se generó por las prácticas corruptas, clientelares y de abuso de sus estructuras en beneficio de un solo grupo, del que forma parte la ex candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica, quien no ha podido superar el fracaso que tuvo en la contienda por la titularidad del Ejecutivo estatal.

Ante señalamientos tan absurdos y torpes, el presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez les recordó que resultaron absolutamente incapaces de desarrollar un buen gobierno durante los 10 años que tuvieron la gubernatra del estado, pues sólo dejaron desorden, desvío y faltantes de recursos públicos, deviaciones y una marcada corrupción, al grado de que varios de sus funcionarios fueron a dar a la cárcel, por apropiarse mañosamente de recursos que les fueron confiados.

Esa actitud agresiva y torpe la mostraron en su asamblea estatal, a la que sólo asistieron 90 de 257 consejeros convocados y que estaban obligados a asistir y participar, pero está claro que la desbandada es ahora la principal característica que se observa en las filas de ese pobre partido.

Celestino Cesáreo recibió la dirección de ese cascarón político hace ya bastante tiempo y en este periodo es cuando ha registrado la mayor descomposición, guiado por la fracasada y resentida ex candidata gubernamental, a la que ahora sólo le espera el ostracismo y la desaparición como figura pública, que nunca fue realmente, porque nunca pudo alcanzar una representación válida y suficiente, por lo que sólo les queda llorar su derrota en el 2015 y el derrumbre que desde entonces presencian, sin poder hacer nada para frenarlo.

No fueron sus representantes responsables de los gobiernos fallidos, sino que una de sus principales figuras públicas, José Luis Abarca Velázquez causó en Iguala la peor tragedia política y humana que se ha dado en el estado, por la matanza y desaparición de los normalistas, entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Por esas y muchas otras muestras de su incapacidad y deshonestidad, el PRD debería ser un partido proscrito en el estado y en el país.

Sin embargo, no es necesario que legalmente se le impida actuar, porque ahora pasan por la peor desbandada de sus filas, de modo que sólo hay que darle un poco más de tiempo para que muera por inanición y por abandono de la mayoría de sus antiguos militantes, quienes advierten claramente que ahí ya no hay nada que hacer, porque se trata, de hecho de un cadáver político que huele mal por sus malas actitudes y sus perversas acciones en contra del estado de Guerrero y sus habitantes.

evargasoro@hotmail.com evargasoro@yahoo.com.mx