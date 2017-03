Son las nuevas reinas

Acapulco derrota en 3 sets al Cemec, en Tazón "A la Bandera" Femenil

Iguala, Gro., Marzo 1.- El Tazón “A la Bandera” de volibol femenil tiene en el conjunto de Acapulco a su nueva reina luego de un duro trajín, en donde tuvo que sacar su experiencia para llevarse el campeonato ante el conjunto del Cemec Iguala, en esta reyerta que tuvo como escenario este centro de formación, logró finiquitar su titulación con parciales de 25-10, 18-25 y 15-13.

En el arranque del partido fue la escuadra de Acapulco la que impuso condiciones rápidamente gracias a una serie de remates y sobre todo asistencias a la defensiva, lo que le ayudó para ir mermando a su rival que vió como esto se iba en 11-1, pero poco a poco Cemec volvió a meterse en la contienda tras mejorar su trabajo en la red.

El 15-9 todavía en favor del puerto parecía ponerle sabor al encuentro, pero no fue suficiente, ya que Acapulco volvió a meter el pie en el acelerador para irse al frente 19-10, con poco por hacer en el duelo las locales no lograron evitar la derrota parcial que se escribió con un 25-11.

Para el segundo periodo las acciones siguieron en favor de la escuadra del puerto, el 12-6 que pusieron obligó al Cemec a dar el extra para hacer algo y con el paso de los minutos una reacción energúmena dio pie a que lograran regresar para poner esto 18-14 y tras tomar la ventaja por primera vez en el encuentro, ya nada detuvo a las locales para mandar el duelo al tercer episodio, el 25-18 que impusieron en el marcador dejó de manifiesto esta situación en la que el público esperaba con ansias ver a las nuevas campeonas.

Para el comienzo del tercer set, el Cemec se fue al frente 6-4, esta situación le trajo dividendos rápidamente, ya que al cambio de cancha el marcador decía 6-8 para las igualtecas, pero las del puerto no se guardaron nada y gracias a jugar con astucia le dieron la vuelta con un 13-10 que obligó al Cemec pedir un tiempo fuera.

El cierre del duelo fue perfecto para la sexteta de Acapulco que finalmente selló la victoria con un 15-13 que las deja en la cúspide de este certamen.

Trascurrida la gran final, directiva del Cemec Voli Iguala y los invitados para esta fiesta premiaron a los conjuntos finalistas de este Tazón “A la Bandera 2017” que guardará por siempre este reinado de las del puerto.