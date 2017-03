Protestan colectivos de desaparecidos en la residencia oficial Casa Guerrero

Chilpancingo, Gro., Febrero 28.- Con una protesta en la residencia oficial Casa Guerrero, cinco colectivos de familiares de personas desaparecidas impugnaron la designación de Jaime Rochín del Rincón como presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel nacional, también solicitaron que de 9, se incremente a 25 millones de pesos el presupuesto destinado para la Comisión creada en el estado de Guerrero.

Desde las 12:00 horas, representantes de colectivos como Siempre Vivos de Chilapa; Los Otros Desaparecidos de Iguala de la Independencia, Padres y Amigos de Desaparecidos y Asesinados de Chilpancingo; el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y Familias en Búsqueda de Acapulco llegaron a la puerta dos de la residencia oficial Casa Guerrero.

Ahí solicitaron una audiencia con el gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, además de que dieron conocer un pronunciamiento dirigido al gobierno federal y al Senado de la República, para señalar que no están de acuerdo con la designación de Rochín Rincón como presidente de la CEAV.

José Díaz Navarro, presidente de Siempre Vivos, manifestó que la decisión asumida en el Senado es una imposición que lejos de ayudar, perjudica severamente a las familias de las víctimas en la entidad.

Adriana Bahena, representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, refirió que en las instancias del gobierno federal no quieren asumir el problema en su justa dimensión.

La razón por la que hay una postura de rechazo en contra del responsable de la CEAV, es que durante el tiempo en que se desempeñó como consejero de Atención a Víctimas, nunca actuó con diligencia hacia las familias afectadas, por el contrario; “fue inepto, indolente, ineficaz y discriminador”.

Por esa razón, las cinco organizaciones integradas en el Frente Estatal solicitaron al gobierno federal que reconsidere la propuesta de Jaime Rochín, al Senado le pidieron que escuche la voz de las familias agraviadas por las desapariciones involuntarias, para que en el cargo quede una persona que se reconocida por su sensibilidad, que no tenga relación con los partidos políticos y que en consecuencia, no reciba ningún tipo de línea.

Entre otras cosas, los inconformes solicitaron al gobierno del estado que explique si efectivamente, su administración donó 47 millones de pesos al Teletón, ya que a la CEAV estatal solamente le asignaron un presupuesto de 9 millones de pesos.

Propusieron que se amplíe el presupuesto de la CEAV a 25 millones de pesos, además de que se revise el trabajo de los tres consejeros de dicha comisión en Guerrero, ya que solamente conocen al presidente José Luis Gallegos Peralta, en tanto que los otros dos ganan 75 mil pesos mensuales sin hacer mucho por las víctimas.

Demandaron la entrega de despensas, becas y sobre todo, que se redireccionen 20 de las otorgadas para gente afín a Michel Chen, directora de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado (FGE), la que destinó becas a trabajadores de la dependencia estatal y no ha familias agraviadas.

Aunque no fueron atendidos por el gobernador Héctor Astudillo Flores, los colectivos fueron recibidos en audiencia por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.