Gasta Sedatu más de 120 mdp por mala construcción de viviendas

Tan sólo en Chilpancingo la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), ha invertido más de 120 millones de pesos en obras de mitigación, debido a que dos fraccionamientos para damnificados fueron construidos en lugares inadecuados en la capital, dijo el delegado José Manuel Armenta Tello.

Los lugares en los que se han invertido dichos recursos debido a daños en las viviendas son el fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital y el fraccionamiento Zolamaitic de la comunidad de Petaquillas.

“Se ha hecho una inversión importante, significativa, en el fraccionamiento de Petaquillas son más de 20 millones de pesos, en el fraccionamiento El Mirador han sido más de 100 millones de pesos, por obras de mitigación”.

El delegado dijo que las obras de mitigación donde se han realizado los trabajos son porque los predios donde se realizaron las viviendas no es el adecuado.

“Si tú seleccionaras un predio de manera adecuada no habría necesidad de hacer obras de mitigación, mitigación son proceso para revertir algún daño que has provocado, que has ocasionado”.

En el caso del fraccionamiento Zolamaitic, durante la temporada de lluvias del año pasado, se registró un desgajamiento de tierra que puso en riesgo 13 viviendas, y actualmente se construye un muro, con lo que buscan recuperar las casas, además de construir una plataforma de uso común para los vecinos.

Sin embargo, reconoció que el uso de ese predio no era el adecuado, “así lo dijo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no lo digo yo, no era apto para construir viviendas, no había una magnificación de impacto ambiental”.

En el caso del fraccionamiento El Mirador, se han construidos 598 viviendas, las cuales sufrieron daños tras el sismo registrado hace unas semanas de 5 grados en escala de Richter, y 32 viviendas tendrán que ser demolidas.

Al igual que el fraccionamiento Zolamaitic, El Mirador fue construido sobre una barranca, además de que el predio no es el adecuado por la edificación de las viviendas, ambos asentamientos se realizaron cuando el ahora diputado local del PRI Héctor Vicario Castrejón, fungía como delegado de la Sedatu.