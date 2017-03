Zona Sísmica

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y mañana, 28 de febrero, al finalizar la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía Gutiérrez entrará como relevó en la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro y recibirá la estafeta de manos del diputado morelense Javier Bolaños Aguilar, para así cumplir cabalmente con el acuerdo del Partido Acción Nacional de dividir en dos semestres el año que le corresponde presidir ese órgano legislativo.

La diputada Guadalupe Murguía, tendrá en sus manos, a partir de mañana y hasta el último día de agosto, una de las más grandes responsabilidades que jamás haya tenido en su vida y que a muchos representantes populares les habría gustado tener: garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y por tanto, hacer cumplir la ley.

Como si fuera una premonición de lo que será su labor al frente de la Mesa Directiva, el pasado primero de febrero, al conmemorar en la Cámara de Diputados el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la diputada Guadalupe Murguía aseguró:

“Aquí estamos y aquí estaremos, con convicción humanista, respetando y haciendo respetar nuestra Constitución, no sólo como un símbolo sino fundamentalmente para salvaguardar nuestras instituciones y la estabilidad de la nación”.

Murguía Gutiérrez, refrendaba entonces, el compromiso del Partido Acción Nacional con el pueblo, las instituciones y la estabilidad de México.

Para cumplir este acuerdo, la diputada Murguía deberá apelar a su capacidad, experiencia, equilibrio y sentido de la justicia, pues asume la presidencia de la Cámara de Diputados, en un entorno político caracterizado por la incertidumbre generada por pugnas internas, por una crisis de credibilidad hacia los partidos políticos, los funcionarios públicos y el esquema general de gobierno.

Su llegada está precedida por Reformas tan relevantes, propuestas por el PAN, tales como el voto de las mujeres; la instauración de un sistema político electoral de equilibrios; la transparencia en el ejercicio de la función gubernamental; la garantía constitucional de derechos sociales como la salud, la educación, los derechos indígenas, entre otras.

A decir de la propia diputada Murguía, “estas Reformas nos han situado como un partido constructor de instituciones, que cree en la democracia y en la dignidad de las personas, en el bien común y en la solidaridad, como el espíritu que alienta una sociedad que quiere ser cada día mejor”.

Sin embargo, la diputada por Querétaro, sabe que entre sus compromisos al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, deberá observar en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad para conducir las sesiones y asegurar, con ello, el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones en el Salón de Plenos.

Murguía sabe que tendrá que conducir la Mesa Directiva con respeto, entiende, y así lo ha manifestado puntualmente al señalar que: “no hay un México azul, rojo, amarillo, verde, naranja o guinda, hay una sola nación, la nación de todos: México”.

A pesar de desarrollar su labor legislativa en el bajo perfil, la diputada Guadalupe Murguía a basado su habilidad en la negociación y construcción de acuerdos, y aunque le tocará sortear un temporal dada la coyuntura en que asume su cargo, posee el talento, la sensibilidad y la experiencia, que le permitirán llevar la nave a buen puerto. ¿Tú que piensas amigo lector?

Movimientos telúricos…Se terminó el periodo en la Mesa Directiva de Javier Bolaños Aguilar y como él mismo lo afirmó, la de hoy –martes- será la última sesión que presida para dar paso a su compañera de partido, la queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez…todo parece indicar, Bolaños entregará buenas cuentas del semestre que le tocó presidir el órgano legislativo, sobre todo, dice, se va contento porque los principios con los que condujo los trabajos de la Mesa Directiva, con los demás integrantes, fue de respeto, diálogo, trabajo, orden e imparcialidad…y como dice: “la vida sigue…”…Con el propósito de proteger a los trabajadores migrantes de las advertencias del Presidente Donald Trump, de expulsarlos de los Estados Unidos de Norteamérica, el senador guerrerense, Esteban Albarrán Mendoza, presentó un punto de acuerdo, en donde exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo presupuestal emergente destinado a los jornaleros en retorno al estado de Guerrero… Albarrán Mendoza afirmó que la situación de las deportaciones “ha preocupado a los guerrerenses y a su gobierno”, ya que una estimación de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado, la población de origen guerrerense en Estados Unidos asciende a un millón 500 mil personas…informó que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2009, se creó el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), con la finalidad de apoyar a los trabajadores migrantes de todo el país, en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, o bien, incrementar sus opciones de autoempleo, entre otros beneficios…explicó que en el FAM, la SHCP es la encargada de realizar los lineamientos que definen los criterios para la distribución, aplicación, erogación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas y transparencia de los recursos, los cuales tienen carácter de subsidio federal y se destinan a proyectos y obras de su infraestructura y equipamiento…aclaró que a partir de esa fecha –del año 2009-, en el PEF, al FAM se le asignaba una partida presupuestal para su operación, que se incluía en el Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional…para el ejercicio fiscal de 2016, reveló el senador Albarrán Mendoza, los diputados federales asignaron al FAM, 300 millones de pesos que se distribuyeron en 28 estados del país y a Guerrero le tocaron cerca de 26 millones de pesos, después de Oaxaca y Michoacán, estados que fueron los más beneficiados…sin embargo, a pesar de las medidas anti inmigrantes que impulsa el Presidente Donald Trump en Estados Unidos y la importancia que tiene el FAM, para el Ejercicio Fiscal 2017 no se le asignó presupuesto a los migrantes…“En el Presupuesto 2017 no se previó contar con mayores recursos para recibir a los millones de migrantes que podrían ser deportados de Estados Unidos, por lo que ante la problemática esperada, se requiere crear un fondo de emergencia para atender a los connacionales deportados, pues ya estamos viendo que las amenazas de (Donald) Trump son reales”…Albarrán Mendoza aseguró que las deportaciones en el estado de Guerrero podrían convertirse en un serio problema y “al igual que los otros mexicanos deportados, los guerrerenses que regresen al estado, merecen oportunidades de desarrollar un empleo adecuado y la reinserción en su comunidad, por eso la necesidad de contar con los recursos necesarios y oportunidades para un mejor porvenir”, concluyó… Mientras el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó este año que 59 por ciento de los guerrerenses habita en casas que no cuentan con servicios básicos y no tienen condiciones de vivienda adecuadas, el diputado del Partido Verde Ecologista, Arturo Álvarez Angly, se da el lujo de vivir en San Antonio Sonterra Stone, una zona residencial que es un paraíso en Texas, eso sí, fue uno de los legisladores que voto en favor de que, en los casos de incapacidad por accidente de trabajo, a los trabajadores se les pague el 50 por ciento de su salario, menos de lo que cubre con una incapacidad por enfermedad general, que es del 75 por ciento…ya les daremos los nombres de otros diputados federales que bien quieren ayudar a su entidad, pero eso, para la próxima entrega…marcop1955@hotmail.com