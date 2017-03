Indudablemente pudo sonar demagógico, pero resulta muy significativo el anuncio hecho por el ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de que va a renunciar a su pensión oficial para donar esos fuertes recursos a un centro de atención para enfermos infantiles de cancerología. En México las pensiones de los expresidentes son vitalicias y todas juntas generan un gasto promedio de 60 millones de pesos al mes.

Oficialmente, la pensión vitalicia que reciben los ex Presidentes es de 205 mil pesos mensuales. Pero también se les paga a sus colaboradores más cercanos, seguridad, gastos de representación, etc. En el caso de Felipe Calderón, tan solo su prima, María Antonieta Hinojosa Robles tiene un sueldo mensual de 95 mil pesos. Con las 19 personas que lo apoyan, Calderón recibe mensualmente 812 mil 547 pesos.

Las pensiones vitalicias de los ex Presidentes no tienen sustento legal y siempre han sido graciosas concesiones que de acuerdo a ellos, se las merecen por la importancia del cargo que ostentaron durante seis años. Es necesario que el Congreso de la Unión ya legisle en relación a este asunto para reducir por lo menos en un 50% las pensiones que repetimos: son de poco más de 205 mil pesos mensuales. Los otros expresidentes como Vicente Fox, Ernesto Zedillo, etc., deberían imitar el ejemplo de Calderón y renunciar en forma voluntaria a sus pensiones vitalicias.

LA CRISIS EN EL PRD.

Sin el quorum requerido legalmente, con apenas 90 de 227 miembros, El Consejo Estatal del PRD realizó el pasado domingo una sesión de trabajo donde se hizo notorio que la dirigencia estatal de este partido, que hasta hace poco tiempo era la primera fuerza política del Estado, hoy se encuentra viviendo una seria crisis política que genera divisionismo, migración a otros partidos e indiferencia de sus líderes y principales cuadros.

Si el PRD se mantiene envuelto en esta crisis política, su futuro a corto plazo es sumamente incierto. Siendo un partido que generó grandes expectativas desde su fundación, actualmente las corrientes políticas se han enfrascado en una fuerte lucha por las posiciones de representación popular y no han pensado en unificarse para recuperar la confianza de sus militantes y de los cuadros históricos.

La principal causa de esta seria crisis, es la falta de un auténtico dirigente, que tenga carisma y popularidad, que trabaje intensamente para recuperar la democracia interna y que logre la apertura de un diálogo positivo entre los líderes de las diversas corrientes internas. Actualmente ya todos saben que el PRD cuenta con el peor dirigente estatal de su existencia: Celestino Cesáreo Guzmán, quien carece por completo de personalidad y experiencia política. Urge que el PRD en Guerrero designe a su nuevo dirigente estatal, para evitar que se pierda más de lo que ahora ya se lamenta.

EL TRABAJO DEL GOBERNADOR.

Aunque la violencia continúa generando desazón en Guerrero debido al gran pleito que se traen los cárteles por el mercado que genera la siembra de amapola, lo cierto es que en los otros grandes temas de la gobernabilidad, el Mandatario estatal Héctor Astudillo Flores, continúa cosechando éxitos importantes gracias al intenso trabajo que realiza todos los días.

Uno de los más interesantes resultados es sin duda alguna el repunte del turismo en nuestros principales destinos de playa, donde las estadísticas hablan de que los paseantes continúan prefiriendo visitar al puerto de Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y nuestras Costas Grande y Chica. Gracias a sus gestiones, el Gobernador Astudillo Flores ha logrado que importantes eventos de nivel internacional como el Abierto Mexicano de Tenis, donde participan los mejores tenistas del mundo, sigan teniendo como sede al puerto de Acapulco.

Se ha logrado que regrese la Copa Internacional de Motonáutica, y se realizará muy pronto la Convención Nacional Bancaria, así como el Tianguis Turístico 2017. Nuevamente están visitando nuestras costas, importantes buques cargados con cientos de turistas, que dejan buenas divisas en nuestros destinos.

Durante sus giras constantes por los municipios, el Gobernador y su esposa, la Señora Mercedes Calvo de Astudillo, nunca llegan con las manos vacías y con los Presidentes municipales se anuncian importantes recursos para la construcción de obras sociales, siempre por más de 50 millones de pesos en promedio. La Señora Meche, aporta importantes recursos para las familias desprotegidas, personas de la tercera edad, minusválidos, etc..

Evidentemente la inseguridad es un rubro que no se puede soslayar por ningún motivo y el Gobernador está siempre atento a la lucha contra las bandas delincuenciales, pero se trata de un problema de nivel nacional; sucede en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, donde ya se anunció un importante operativo con la Gendarmería Nacional; Sinaloa, Jalisco, CDMX, Edomex, Nuevo León, etc. Corresponde al Gobierno de Peña Nieto atender el problema, porque estos delitos pertenecen al fuero federal.

Aunque la ciudadanía continúa realizando sus actividades normales, existe miedo, especialmente por el número elevado de ejecuciones que en su gran mayoría son parte de la lucha por el poder, de esas bandas delictivas. Es necesario que ya se implemente en Guerrero un operativo como el que se realizó en Michoacán, donde las fuerzas federales lograron pacificar todo el territorio en un año. En Guerrero tenemos un Consejo Coordinador de Seguridad, no se requiere de nombrar a un Comisionado federal, porque se cuenta con Mandos importantes del Ejército y la Marina. Atención.

manueltello2002@yahoo.com