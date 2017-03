Es tan profunda la división en el PRD que su consejo político se ha achicado tanto que de 257 consejeros, quienes deciden son 99.

Preocupante porque prácticamente se está entrando al proceso electoral y mientras otros partidos ya han realizado los cambios estratégicos para buscar triunfos para el 2018, el sol azteca profundiza su división, mostrando la incapacidad de Celestino Cesáreo para darle fortaleza.

El PRI ha nombrado su nuevo dirigente, Heriberto Huicochea Vázquez y se preparan para las elecciones que vienen, y de la misma manera el PT nombró a su comisionado estatal, para darle movilidad a ese partido que se había estancado por varios años.

La propuesta de Victoriano Wences Real en el PT, es ganar ayuntamientos y no conformarse con las plurinominales en ayuntamientos y el Congreso. Sabe que se debe trabajar en los municipios para ganar simpatizantes y fortalecer a su partido político, cosa que no supieron o quisieron hacer quienes antes de él dirigían a ese partido. Hoy ese es su reto expresado en el momento de su toma de protesta.

Por su parte el PAN en Guerrero en la última reunión que tuvieron terminaron deschongados. Vaya manera de hacer política de este partido, que en Guerrero no tiene mucha importancia, puesto que siguen siendo de áreas urbanas, de pavimento no de tierra.

No se ve como pueda crecer y quizá con algunas alianzas pretenda conservar los diputados que tiene, así como las pocas presidencias municipales en su poder; pero divididos será difícil que logren lo que hasta ahora tienen, pues las circunstancias no son las mismas en Guerrero.

El Consejo político del PRD no logra entender que no puede hacer crítica sin propuestas y se han quedado en el nivel de gritar los errores que en su opinión ha cometido el gobierno del estado, emulando a su secretaria general, Beatriz Mojica Morga, quien cada que habla solo lo hace para criticar pero no llega al nivel que debería, de plantear propuestas y buscar ser escuchada para argumentarlas.

Sin argumentos no pueden avanzar más allá de señalar errores y claro jamás serán capaces de destacar aciertos de un gobierno que no es el suyo.

Exactamente así es parte del PRD en Guerrero, se critican internamente y despedazan a quienes no siguen la línea discursiva de confrontación contra el gobierno, porque son oposición y su naturaleza les manda estar en contra de todas las acciones gubernamentales.

Y si alguien intenta trabajar con el gobierno de manera institucional inmediatamente es defenestrado, como es el caso de quienes han bajado recursos federales para apoyar proyectos de la población y los han entregado puntualmente.

Hay quienes no hacen eso y prefieren estar señalando a quienes llevan importantes recursos a quienes los han solicitado institucionalmente, como ha sido el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, quien se ha dedicado a buscar apoyos económicos vía proyectos productivos para el área rural del estado y eso le ha convertido en apestado ante la dirigencia estatal, aunque ésta no lleve ni un peso a quienes simpatizan con ellos.