Cerca de semifinales

Preventivos y Cañeros “A” dieron el primer paso tras imponerse en juegos de ida

Iguala, Gro., Febrero 28.- Letales y efectivos en el área fue la postura de Preventivos y Cañeros “A” en los partidos de ida en cuartos de final de la liguilla de Juvenil “B”; mientras que los “guardianes” dieron cuenta de un aguerrido Tuzos Iguala que finalmente cayó 5-3, los “leones” tuvieron que dar el extra para imponerse 2-1 a Cañeros “B”; tras estos resultados los conjuntos vencidos saben que deberán hacer una proeza si desean seguir con vida en el certamen.

SE ACERCAN A SEMIFINALES

Un inicio a toda máquina le trajo al conjunto de Preventivos sacar la victoria de 5-3 sobre Tuzos Iguala que dejó espacios, los cuales fueron bien aprovechados por una ofensiva que tomó los regalos, Abdan Chávez a los minutos 4 y 10 más el tanto de José Chacón al 9 pusieron al frente a Preventivos, pero el descuento no tardó en llegar y al minuto 13, José Molina hizo el 3-1 que regresó a la vida a los Tuzos.

Para el segundo tiempo la historia de este duelo se escribió con las anotaciones de Jesús Acatitlán a los 43 y 73 minutos, mientras que por parte de Tuzos descontaron Ismael Marcial y Carlos Rodríguez para dejar esta historia en un 5-3 que le pone sabor al duelo de vuelta.

CAÑEROS “B” SIGUE CON VIDA

En duelo de familia, Cañeros “A” se tuvo que poner alerta para sacar la victoria de 2-1 sobre Cañeros “B” que llegará al duelo de revancha con una desventaja mínima, la cual le pone más sabor a una batalla que no dará tregua; los autores del triunfo fueron Giovani Díaz y Jairo Sánchez, mientras que por Cañeros “B” anotó Said Román.