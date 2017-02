Frank en su tinta

LA JUGADA está vista. Armando Ríos Píter, el senador por Guerrero que nunca representó a Guerrero, tiene la consigna “de arriba” mermar la precampaña de Andrés Manuel López Obrador. Que dentro de lo que cabe, no es malo, porque es parte de la estrategia de los políticos y sus partidos para contrarrestar a sus contendientes.

El llamado Jaguar (nacido en Costa Grande, pero criado y educado en la Ciudad de México, donde siempre ha radicado) estuvo la semana pasada como invitado del Grupo Aca (una agrupación de empresarios de Acapulco), ante quienes admitió su aspiración de ser candidato independiente a la Presidencia de la República en las elecciones del 2018. Sin embargo, gran parte de su participación la dedicó a denostar al dirigente nacional de Morena y puntero (en este momento) en las encuestas rumbo a Los Pinos.

Lo llamó mesiánico, promotor del odio, perdonador de pecadores y agregó que “la política no se hace con odio sino con alegría, no puedes vivir en la república del odio y en campaña venir a decir que vives en la república del amor; López Obrador no tenía hace 20 años un proyecto económico viable y no lo tiene ahora ni lo tendrá.

Su política es lo más viejo en política y es de antes de que hubiera WhatsApp”. Las cartas están echadas. Es obvio que Ríos Píter no gana una elección presidencial y menos como independiente, pero aprovechará el proceso para seguir denostando a López Obrador……..

HABLANDO (y escribiendo) de mujeres y sus pifias, el fin de semana dos servidoras públicas de Guerrero se llevaron “las palmas”. La primera, la titular de la Agencia del Ministerio Pública de Mozimba (Acapulco), Maribel Meza Martínez, quien fue cesada del cargo por realizar en sus oficinas una fiesta con todo y baile por su cumpleaños y por el Día del Amor y la Amistad.

Lo más grave del caso es que el festejo fue en horas de trabajo, por lo que mucha gente se quedó esperando ser atendida ese día (14 de febrero). El propio vocero de seguridad del estado, Roberto Álvarez Heredia, confirmó el cese de la ahora ex funcionaria.

El segundo caso lo protagonizó el viernes en Iguala la diputada local del Partido Verde, María Luisa Vargas Mejía (del Distrito 2 de Chilpancingo), quien en su cuenta de Facebook escribió: “En el cerro del Huateque de la Cd de Iguala de la Independencia, Gro. En la ceremonia de incineración y abanderamiento. Donde con mucho respeto y a fuego nuevo fue incinerada una bandera que ya cumplió su vida útil” (se respetó su redacción con todo y sus faltas). Inmediatamente la legisladora se convirtió en la comidilla en las redes sociales, principalmente en Iguala, pues el cerro donde se encuentra el Asta Bandera Monumental y donde fue la ceremonia del 24 de Febrero se llama El Tehuehue, no el Huateque. ¿En qué andaría pensando la diputada María Luisa?.........

ESTE domingo se cumplieron 29 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que sus padres realizaron en la Ciudad de México la quinta Convención Nacional Popular (CNP), “integrada por diversas organizaciones sociales con el objetivo de conjuntar diversas luchas populares para construir un frente común y evitar su dispersión”.

Los padres de los 43 también marcharon y se espera que este lunes una comisión venga a Iguala a colocar ofrendas en el lugar donde fueron abatidos otros tres de los estudiantes………

EXCELENTE, la conferencia del historiador Alfredo Ávila Rueda (de la UNAM) el sábado en el Museo de la Bandera, durante el ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Historiadores y Cronistas de Iguala, en el marco de los festejos al Lábaro Patrio. El tema fue “1821, la Declaración de Independencia”, pero aportó otros datos interesantes………

SIMPLE dato: Además del ex técnico de los Tigres, Carlos Miloc, y del ex dirigente nacional del PRI, Gustavo Carvajal, el fin de semana también murió (aunque más joven) el actor de las películas “Aliens” y “Titanic”, Bill Paxton…….. PUNTO.