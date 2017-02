Casi 600 funcionarios estatales no presentaron su declaración 3 de 3

Chilpancingo, Gro., Febrero 27.- Al menos 585 servidores públicos del gobierno estatal no cumplieron con su declaración 3 de 3 de transparencia: de bienes, la fiscal y de conflicto de interés.

De acuerdo con el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Mario Ramos del Carmen, desde el año pasado le están dando seguimiento a esa determinación del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Aseguró que todos los funcionarios de la administración estatal deben cumplir con esa disposición. “Por eso le estamos dando seguimiento a los omisos en sus declaraciones del año pasado”, confirmó.

“Fueron 585 los omisos, el 20 por ciento. Le estamos dando seguimiento con procedimientos para que declaren motivos, causas o justificaciones que tengan por no acudir a declarar”, manifestó en entrevista.

El 6 de noviembre del 2015, en la firma del acuerdo entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaría de la Función Pública, efectuada en Toluca, Estado de México, Astudillo dijo que todos sus funcionarios la cumplirían.

Ramos del Carmen aseguró que el cumplimiento del compromiso del gobernador no está sujeto a su voluntad y que por eso se iniciaron los procedimientos de responsabilidad en contra de los omisos para hacer que declaren todos.

“El compromiso es que todos los servidores públicos van a declarar en lo que refiere al año pasado. Habrá declaración al cien por ciento, faltan pocos, sobre todo de jefes de departamento hacia arriba (jerárquicamente)”, expresó.

Recordó que los procesos de declaración iniciaron en mayo del año pasado y que los citados procedimientos “ya llevan rato”, porque “son demasiados” y porque los omisos deben ser citados a audiencia para que declaren y posterior a eso emitirán las resoluciones, de las cuales ya tienen 118 concluidas.