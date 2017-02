Muy cerca de la gran final

20 de Noviembre aplasta 5-0 a Tuzos Iguala y casi amarra boleto; Unión Iguala FC y Cañeros empataron 0-0, en la ida de semifinales de Infantil "B"

Iguala, Gro., Febrero 27.- La “pandilla amarrilla” de la 20 de Noviembre puso un pie en la final del torneo de Infantil “B” tras aplastar 5-0 a Tuzos Iguala en el juego de ida de las semifinales de la Liga Amateur de Iguala, mientras que los “ejecutivos” del Unión Iguala FC empataron sin goles con Cañeros.

Los encuentros de ida se jugaron ayer por la mañana en la alfombra verde de la Unidad Deportiva de Iguala, en donde los de la 20 de Noviembre no se guardaron nada y aprovecharon en los primeros minutos tres errores de marcación para demostrar su contundencia frente al marco rival y de inmediato se fueron adelante en el marcador 3-0, marcador con el que se fueron al descanso del medio tiempo.

En la parte complementaria Tuzos Iguala apretó la marca, pero no pudo concretar las oportunidades de gol que se le presentaron, mientras que la 20 de Noviembre marcó dos goles más, así que los Tuzos tendrán que hacer el milagro el próximo domingo en busca de remontar el 5-0 que los “revos” consiguieron ayer.

En el otro encuentro, Unión Iguala FC y Cañeros dejaron todo en la cancha pero el invitado de honor no llegó al terreno de juego y el marcador quedó empatado a cero goles, así que todo se definirá el próximo domingo en los juegos de vuelta de estas semifinales de Infantil “B”.