Practican estudiantes extorsión en escuelas

Chilpancingo, Guerrero, Febrero 26.- Una investigación realizada por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en mil 300 escuelas de nivel básico de los nueve municipios de la zona Centro destaca problemas desde bullying a extorsión entre los estudiantes.

El pasado jueves, autoridades estatales junto con diversos sectores civiles y oficiales se reunieron a puerta cerrada para presentar los resultados del estudio en donde se identifica un problema “muy grave” de violencia en primarias, secundarias e incluso jardines de niños.

Según fuentes consultadas, el estudio tuvo el objetivo de reconocer el problema de las escuelas y en base a ello, realizar un plan de atención integral en el que participen autoridades estatales, federales, la Comisión de Derechos Humanos y sociedad civil. Tras el diagnóstico serán atendidas de manera urgente 15 instituciones.

En mayo del 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aceptó en entrevista, que alumnos de escuelas en Acapulco realizaban labores de cobro de piso o cobro de cuota.

Los resultados de este nuevo estudio fueron presentados como información reservada, sin embargo, fuentes de la Secretaría de Educación revelaron algunos de los datos así como las escuelas en Chilpancingo, de las cuales por seguridad no se darán nombres, calificadas como las más violentas sin detallar qué tipo de problemáticas identificaron en cada una de ellas.

En el caso de las escuelas primarias, el diagnóstico arrojó como las más violentas las escuelas de las colonias del PRI, CNOP, Jardines del Sur y Flores Magón.

Además, en secundarias, las ubicadas en La Cooperativa, Centro, Infonavit y CNOP fueron las señaladas en el diagnóstico.

Consultado vía telefónica, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, manifestó que dicho diagnóstico “son los primeros datos que tenemos”.

El Ombudsman adelantó que aún no se cuentan con las estrategias a seguir de atención integral aunque evitó abundar sobre el contenido del estudio y afirmó que son apenas los primeros resultados que se entregaron a la Comisión.

“Es un tema en el que nosotros no tenemos una intervención directa porque no es una situación en la que un servidor público cause una violación a los derechos humanos, la Comisión ha mostrado interés en participar y aportar desde nuestra posición todo nuestro esfuerzo”, detalló.

Asimismo, confirmó que sí hay situaciones graves de violencia en escuelas de la zona Centro, según el estudio, aunque adelantó que habrán de hacerse estudios más detallados para no tratar de manera “irresponsable” ni “de manera superficial” la importancia de la información sobre violencia en escuelas.