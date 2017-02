Piden a empresarios contratar a paisanos deportados de EU

El secretario de Economía del gobierno estatal, Álvaro Burgos Barrera, pidió la solidaridad de los empresarios guerrerenses para contratar a los paisanos que pudieran ser deportados de Estados Unidos, luego de cuestionarle las acciones que llevarán a cabo ante esta posibilidad.

En una reunión llevada a cabo en Chilpancingo a la que Burgos Barrera fue invitado, el presidente de Coparmex Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, expuso la problemática que se avecina con la política del presidente estadounidense, Donald Trump para deportar a inmigrantes.

Señaló que en la unión americana existen al menos un millón de guerrerenses que están en riesgo de ser deportados, y que pueden ser caldo de cultivo a su regreso del crimen organizado ante la falta de empleos en la entidad.

Incluso cuestionó lo expresado por el vocero en su cuenta de Twitter en el sentido de que el lunes, “pareciera ser ave de mal agüero”, no hubo muertos, “y el día de ayer (martes) amanecimos con 10, se repusieron los del día lunes”, sostuvo el dirigente empresarial.

Y agregó que “la cuestión de seguridad no ha mejorado en Guerrero, y menos en Chilpancingo, y vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga, aun cuando hay compañeros que me dicen que es muy peligroso, y que también es un asunto de que la delincuencia es de difícil de atacar, hoy se está diciendo a nivel nacional, que este sexenio que está por terminar en dos años va a ser más alto que el que tuvo el sexenio anterior que por cierto fue el que propició”, indicó.

En este marco cuestionó al secretario de Economía de la falta de empleos y de oportunidades para quienes están en Guerrero, si habrá las oportunidades de empleo para los deportados.

En este sentido, Burgos Barrera pidió la solidaridad de los empresarios para contratar a los paisanos que regresen del otro lado de la frontera, pues se trata dijo de mano de obra calificada, “ya no van a capacitarlos”.

Y agregó que es el problema con los migrantes “es un problema muy fuerte que se viene no solamente para Guerrero sino en todo el país”, sin embargo, señaló que el gobierno del estado está “haciendo cosas” pero reconoció que no es suficiente porque no hay recursos ni programas que sean suficientes ante las necesidades que se tienen en la entidad.

“Qué es lo que vamos a hacer, es el programa INGE, está en programa de Financiamiento, está el programa de vinculación para cuando empiece a llevarse a cabo la construcción de la zona económica especial allá los vamos a mandar”, señaló el funcionario estatal.

Burgos Barrera pidió a los empresarios sean solidarios con los paisanos que regresan, porque se dijo seguro que en las empresas guerrerenses “seguramente necesitan un carpintero, necesitan plomero, necesitan un mecánico, ustedes también digan a ver como Coparmex socios van a necesitar gente calificada”, expuso.

Por ello solicitó que contraten a los migrantes que pudieran ser deportados, propuesta que llevará también al resto de las cámaras empresariales porque se trata de un problema que no “es responsabilidad solo del gobierno...la solidaridad es de todos los guerrerenses”, aseguró.

De igual forma en esta misma reunión, se expresaron quejas que van desde la falta de conocimiento de las convocatorias de los diversos programas, hasta cuestiones de seguridad, fueron las que escuchó el Secretario de Economía, Álvaro Burgos Barrera al reunirse con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Chilpancingo.

Algunos empresarios externaron su preocupación debido a que las convocatorias “no están bajando a las cámaras empresariales”, lo cual señalaron es preocupante, se quejan los socios Coparmex.

También manifestaron su inquietud de que además de abrir nuevas empresas o negocios a través de áreas como el Instituto del Emprendedor, se invierta en los negocios ya establecidos, pues consideran que “lo difícil de una empresa no es abrirla sino mantenerla”.

Cuestionaron la estrategia del gobierno estatal de solo entregar recursos para abrir nuevas empresas, y a las que están establecidas aún no llegan los apoyos, para consolidarlas, señalaron.