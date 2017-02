Educando con valores

“Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa valorar (colectiva e individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos de la actividad que conjunta a profesores y alumnos en cuanto al logro a los objetivos de la educación”

F. Carreño

El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) es un conjunto de pruebas que se aplican en nuestro país desde el año 2015 a las y los alumnos de cuarto y sexto grados de Educación Primaria, tercer grado de Educación Secundaria y el último grado de Educación Media Superior. El objetivo principal de esa evaluación es conocer en qué medida las y los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la educación obligatoria. Ahora bien, la Prueba Planea Diagnóstica es una herramienta cuya finalidad es complementar las actividades de evaluación que las y los docentes realiza en el aula, para obtener un diagnóstico del aprendizaje y favorecer el mejoramiento de su práctica pedagógica. La Prueba Planea Diagnóstica se aplica de manera censal en las escuelas públicas y privadas y permite al personal docente frente a grupo, al directivo, al Consejo Técnico Escolar y Supervisores (as), contar con información acerca de los aprendizajes alcanzados por el alumnado. Es importante recalcar que uno de los propósitos de la Prueba Planea Diagnóstica es que el colectivo docente reflexione sobre las fortalezas y debilidades obtenidas en el diagnóstico de las y los alumnos y comparta las mejores estrategias de enseñanza para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y las acciones en general al interior de los centros educativos; bajo este fundamento, en 2016 se realizó la segunda aplicación a nivel nacional de la Prueba Planea Diagnóstica.

En esta importante actividad, por segunda vez en menos de tres años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) han instrumentado cambios, por lo que a partir de este año (2017), se aplicará una vez cada tres años, según anunció Jorge Hernández Uralde, titular de la Unidad de Evaluación del INEE. En este contexto, y a dos años de que se implementó por primera ocasión Planea —la prueba que sustituyó a ENLACE— dicho funcionario clarificó que la Secretaría iba a aplicar la evaluación censal cada dos años, pero esto no ocurrió por falta de presupuesto. En el año que transitamos se harán dos evaluaciones: del 4 al 6 de abril para educación media superior, y el 14 y 15 de junio para secundaria. En esta etapa, el examen no fue diseñado para aplicarse a todos (as) los (as) estudiantes de primaria, secundaria y nivel medio superior: se diseñó únicamente con el objetivo de evaluar de forma censal al alumnado de tercero de preescolar, sexto de primaria, tercero de secundaria, así como de último grado de bachillerato. En febrero de 2016, la Consejera Presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, anunció que por falta de presupuesto no se aplicaría en 2016; en su lugar, la SEP diseñó su propia prueba y metodología, la cual entregó a docentes de educación básica para que la aplicaran directamente en sus salones. Los resultados no se recabaron, ni procesaron y sólo se utilizaron para fines de retroalimentación en el aula.

Planea se aplicará cada tres años, como la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En particular, Planea Media Superior está diseñada para ofrecer a madres y padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, autoridades educativas y sociedad en general, información específica sobre el logro académico de las escuelas y, utilizada adecuadamente, constituye un potente instrumento que puede contribuir a mejorar la calidad de la educación. Como parte del Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes (Planea), la prueba Planea MS evalúa el desempeño de las y los alumnos del último grado de bachillerato en dos áreas de competencia: Lenguaje y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas. En el caso de Comprensión Lectora, se trata de competencias indispensables para la adquisición de contenidos y mejora del conocimiento del mundo requerido en todas las áreas de conocimiento y asignaturas, en específico, la capacidad del o la alumna para comprender, analizar, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación de su estructura, sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia comunicativa y construir nuevos conocimientos que le permitan intervenir activamente en la sociedad. Ahora bien, la evaluación del área de Matemáticas explora la capacidad para identificar, interpretar, aplicar, sintetizar y evaluar matemáticamente su entorno, haciendo uso de su creatividad y de un pensamiento lógico y crítico que le permita solucionar problemas cuantitativos, con diferentes herramientas matemáticas, contextualizando y transformando los contenidos en herramientas para la vida cotidiana. De esta forma, se pretende que el fortalecimiento de dichas competencias no se vea reflejado sólo en la mejora en los resultados de las pruebas estandarizadas, sino en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes y en el ámbito personal, profesional y escolar de cada individuo. Su objetivo principal es conocer en qué medida las y los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la Educación Media Superior, en las dos áreas de conocimiento ya citadas. La prueba se aplicará a una muestra de alumnos y alumnas que cursan el último grado de este nivel educativo, de cada uno de los aproximadamente 15,000 planteles educativos participantes en las 32 entidades federativas.

Con la reciente difusión del Calendario de Evaluaciones a cargo del INEE, los colectivos escolares, conscientes de su histórica función, deberán reorientar y/o reforzar una serie de actividades que, contenidas en el Plan de Mejora de Resultados Planea, les permita trabajar a favor no sólo de superar sus resultados, sino de atender algunas de las obligaciones fundamentales de las escuelas: generar las condiciones para que su alumnado pueda apropiarse de las competencias necesarias para transitar hacia el siguiente nivel educativo, y por añadidura, generar el compromiso docente con los aprendizajes de los y las alumnas, participar en el desarrollo de un nuevo marco integral para la evaluación de las y los estudiantes dentro del aula, participar en el logro de avances en la alineación de las calificaciones con los resultados de aprendizaje esperados, fomentar la participación de madres y padres en el aprendizaje de sus hijos (as), participar en el diseño de iniciativas para el desarrollo de competencias docentes en materia de evaluación del alumnado, y contribuir a fortalecer la capacidad del país para diseñar y aplicar evaluaciones a gran escala, entre muchas otras.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.