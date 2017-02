Política al margen

Argonmexico / Pos, ni faltan los que se van… Mientras senadores, diputados y dirigentes locales que llegaron al cargo por el sol azteca, abandonan el barco y hasta anuncian con bombo y platillo su renuncia al PRD; un grupo de líderes dan paso a la agrupación “Poder Campesino y Popular” (PCP) y solicitan su registro como nueva corriente de ese partido.

Ante la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales Magdaleno, el mexiquense Jorge de la Vega Membrillo, coordinador de la agrupación, previno que PCP cuenta con alrededor de 100 mil afiliados en todo el país, quienes militan en la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC).

Durante el acto efectuado en la antigua sede perredista de la calle de Monterrey, en la colonia Roma, De la Vega Membrillo repuso que Poder Campesino y Popular propone impulsar un proyecto alternativo al neoliberalismo imperante, que tiene a México en el último lugar en el Índice para una Vida Mejor de los países de la OCDE, así como recuperar el origen ideológico del PRD.

Cáustico, el coordinador del PCP enjuició tajante que las corrientes internas han convertido al PRD en una federación de pequeños partidos, con grupos cuyo único interés consiste en lograr cargos de representación popular, para satisfacer intereses particulares y no los de la sociedad.

“Han convertido la afiliación y elección de dirigentes en instrumento clientelar y de control político, haciendo de la dirigencia nacional una instancia centralista, al grado que hoy el partido está en franca descomposición ideológica; distanciado de la lucha social, que es la esencia de la izquierda”.

En el abarrotado auditorio “Valentín Campa”, donde se dieron cita legisladores y representantes de casi todo el país, también acudieron los máximos dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos; y de CODUC, Marco Antonio Ortiz Salas.

Allí, al dar a conocer el posicionamiento de esta nueva corriente, De la Vega expuso que PCP surge con una propuesta alternativa para recuperar a la militancia que ya no se siente escuchada por un partido que hace tiempo “perdió su brújula ideológica”.

Fustigó categórico que el modelo de partido, con corrientes que tienen más facultades que las instancias partidarias, dueñas de un pedazo del territorio nacional, y que condicionan la participación política de la militancia a la pertenencia a alguna de ellas, en atención del interés coyuntural inmediato, ya está agotado y ya no cumple con las expectativas más sensibles de la ciudadanía.

Esto –abundó con firmeza--, en la opinión de la sociedad, ha convertido al PRD en reproductor de los mismos vicios de gobiernos neoliberales, y ha ido perdiendo credibilidad y confianza del electorado, porque no encuentra representadas sus aspiraciones en la práctica política de esta izquierda.

Para añadir que en su camino, la mayoría de sus dirigentes han asumido una orientación pragmática, abandonando los principios que le dieron origen; es decir, la lucha en contra de las desigualdades, la impunidad, la corrupción y la injusticia como elementos que los vinculaban con la sociedad y sus movimientos para lograr las grandes transformaciones que el país requiere.

Tenemos la confianza, dijo, de que el PRD aún es un proyecto rescatable y viable para la transformación del país, pero debe reorientar su lucha y retomar su responsabilidad como el partido más representativo de la izquierda, para lograr la unidad de la misma y reencauzar la aspiración social de construir en México una sociedad más igualitaria, más equitativa, tolerante, incluyente y respetuosa de la diversidad política e ideológica.

“Que no nos quieran vender la idea de que los logros del partido los hizo una persona solamente, o que una persona es la única que puede rescatar esa posibilidad. Esto lo hizo el PRD y sus militantes”, dijo en su turno Alejandra Barrales.

Al dar la bienvenida a Poder Campesino y Popular, destacó “la ratificación de su voluntad por convertirse en una expresión formal al interior del partido, lo cual confirma que las apuestas del exterior para que el partido se acabe están fuera de toda realidad”; para abundar que mientras haya que seguir luchando para que no haya injusticias, el PRD seguirá siendo la voz de las demandas y luchas sociales.

“A la gente más que la izquierda o la derecha, lo que le importa es tener empleo, tener para comer, no tener miedo de salir a la calle”. Por ello, militar o no en un partido es una decisión personal; pero la permanencia en el partido debe ser congruente con la convicción de que es este instituto político el que puede cambiar el rumbo del país.

Respecto a la próxima definición de la candidatura para competir por la gubernatura del Estado de México, la presidenta nacional del PRD reitera que se considerarán diversos aspectos; sin dejar de lado el riesgo de que por excesos en el gasto el partido se pudiera quedar sin candidato y sin registro. Lo cual puede suceder ante los más de 900 espectaculares que se dice tiene Juan Zepeda.

Incluso ante ese inminente riesgo, los también precandidatos del PRD a la candidatura a gobernador mexiquense, tanto Javier Salinas como Eduardo Neri Rodríguez acordaron este viernes ir juntos a la contienda interna para ganarle a Zepeda “y sus mil espectaculares”.

Ante la proximidad de la elección interna en el sol azteca (5 de marzo), fecha en que los perredistas decidirán quién deberá quedarse con la candidatura del PRD, para convocar a la ciudadanía a votar el primer domingo de junio por este partido, y por sus aliados Movimiento Ciudadano y PT; será por ello imprescindible que la izquierda mexiquense presente un nuevo rostro, un hombre transparente.

“Es importante planear a futuro. Hay que devolver su originalidad y autenticidad a la izquierda mexiquense. Por eso valoramos que uno de los dos enfrente de manera directa al grupo que encabeza Héctor Bautista, quien tiene secuestrado al PRD en el Estado de México”. Coinciden en proponer un candidato de unidad, y que el otro coordine los trabajos para renovar la dirigencia estatal y que sea el próximo dirigente del partido”.

Con todo, con su infatigable recorrer los principales puntos del territorio mexiquense donde lo mismo saluda y platica con las bases perredistas que con ancianos, amas de casa o estudiantes que simpatizan con el PRD, Eduardo Neri Rodríguez es la nueva cara que desean tener ante sí los mexiquenses. De otro modo, el PRD Edomex perdería la candidatura por abusos en el gasto en precampañas. Y esto, Alejandra Barrales lo sabe muy bien...

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com