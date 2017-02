Pediatrucos… y algo más

Es increíble que hayamos permitido los mexicanos que durante 30 años, quienes han estado en el poder ejecutivo nacional hayan vendido las riquezas de nuestro país, no solo vendidas sino mal barateadas, no solo a empresarios mexicanos sino, principalmente a empre-sas extranjeras. Nos han bolseado, nos han hecho dependientes energética y alimentariamente del extranjero, el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, más del 50% de la gasolina que consumimos viene de ese país y, la producción alimentaria, principalmente de granos, es paupérrima. A propósito, se tienen paradas o trabajando a medias, las refinerías de nuestro país en detrimento de la población que por más que protesta, le siguen aplicando gasolinazos. Mien-tras llega el momento de re negociar el llamado TLC (Tratado de Libre Comercio), Trump si-gue obsesionado con deportar a indocumentados y a construir un muro a todo lo largo de nuestra frontera con ellos. Más y más voces se unen, día a día para reprochar y desaprobar las decisiones que toma y, debido a su comportamiento, existe la esperanza de destituirlo por in-capacidad para dirigir esa gran y conflictiva nación y, por sus ligas y quizá acuerdos secretos que tiene con Rusia quien, aparentemente intervino en la campaña presidencial de Trump y le ayudó a ganar de alguna u otra forma. Todo indica que, si sigue escupiendo para arriba, el es-cupitajo le caerá en la cara y se le volteará el chirrión por el palito. Urge ponerse alertas y bus-car negociar con otros países, especialmente con Alemania y Japón.

DON CHIMINO.- A eso de mediodía, ta la calor de la chifosca mosca. En la nochi se suelta un aigrecito medio friyón que, en veces hasta se tiene uno que echar una cobijita encima pos, si se duerme uno boc´abajo, sin taparse, se le enfrían las espaldas y hasta las tepalcuanas, pero, lo más, hace calor desde buena hora. Apenas, no tarda, la semana que pasó, en el chat de los com-pas nos pusimos de acuerdo pa ir a la inaguración, de la Feria de la Bandera como cad´año va-mos, pero, tambor como cad´año, antes de ir pa llá nos echamos unas cheves pos dentro de la Feria salen casi a lo doble de caras. Jue viernes, y ya desde las 4 de la tarde cerraron las calles pa que no pasaran más coches y desfilaran las gentes pa a luego irse a la Feria. Ya sabemos el relajo que se hace en el Centro, las calles se llenan de coches unas y de gentes otras, asina que, quedamos de vernos frente al rastro menucipal y de áhi agarrar p´al periféquiro Norte y llegar con don Josué que tiene una como bodega de cheves y las vende bien helodias y más baras que otros lados. Los cinco, yo y mis compas Javi, Flor, Chón y Vitorio que con trabajos lo dejó salir mi comadre Salomé, llegamos puntualitos, quedamos que íbamos a andar a pincel, que nadien llevaría coche, tantito porque semos muy responsables y tantito porque, asegún taban dicien-do, iban a poner el alcolímetro y que si te tomas una cheve y te ponen la metada cosa esa, ¡con una sola cheve! sales posetivo y te llevan a chirona y hay que pagar una inche multa cañona. Además, ya a nuestra edá, nos hace bien caminar, de onde mercamos la cheves a la feria, ta cercas, pero, no le aunque que tuviera lejos, ni sentimos la caminada pos vamos echando cheve todo el camino. Como semos muy democráticos entre compadres, cada uno dispara un sits de cerveza y, el que la dispara, le da una a cad´uno y él se queda con dos. Asina, a todos nos va to-cando disparar un sits y nos toca chingarnos 2 cheves de ese sits. Desde las 5 de la tarde empe-zamos a libar, taba el solazo agún todavía, onde que en la tienda de don Josué pega a plomo el Sol a esa hora, tan siquiera hay unos arbolitos ajuera de su local y allí nos echamos primero un sits, luego, al que le toca disparar va por otras bien helodias, y asina le hacemos hasta que nos vuelve a tocar de nuez la disparada. La mera verdá ya no queríamos agarrar camino pa´la fe-ria, nos queríamos quedar áhi, ajueras de su local de don Josué, tábamos bien a gusto, pasaditas de las seis ya el Sol se taba metiendo atrás de los cerros, se miraba a lo lejos como una bola amarillenta blanquizca con colores naranjados al ruedo, colores como achilados, brillosos, atravesados por unas nubes flaquitas, unas largas, otras cortas pero más gorditas, como abo-rregadas, haciendo figuras que le echan a uno andar la imaginación, y más chingón se miraba porque el Cielo tenía unos tonos que iban del gris hasta un color azul turquesa, profundo, como si tuviera uno mirando el mesmísimo mar. ¡Chulada de paisaje, verdá de Dios! Con esa vista del horizonte, las cheves bien frías y con la patica tan animada con mis meros cuadernos, ¿cómo chingados no iba a tar uno tan agusto? Y, además, a unos pasos de la entrada de su local de Jo-sué, se puso un amigo en un carrito, vende ceviches, pescadillas y ni mos de hacerle al feo, asi-na que tambor le entramos duro a la botana de esa y de la que vende Don Josué como garban-zos, habas, papas, churros, chincharrones y hasta salsa botanera. Es tan buena gente que hasta nos empresta su baño pa tirar l´agua, ya ven que con la cheve le agarra a uno la miadera de vo-lada. Pensábamos echarnos nomas 3 sits y a luego agarrar camino pa la feria, pero no, nos aventamos una ronda de disparadas, asina que jueron 5 sits y nos tocó de a seis cheves cad´uno. Ya medio japis, con la noche ya cáida encima, agarramos camino pa la feria. Mi compa Javi se puso abuzado y llevó una mochilita especial pa mantener frías las cheves y, como ya es nues-tro cuate don Josué, nos vendió, unas bolsas naylas, unos popotes y unos vasos dechechables que guardó Javi en su mochila, ya pa irnos le mercamos 2 sits más, vaceamos cad´uno una che-ve en una de las bolsas naylas, le pusimos su popote, le añudamos la bolsa al ruedo del popote y nos las juimos chupando mientras caminábamos como si juéramos deportistos haciendo ejer-cicios y que llevábamos nuestros gueitoreis pa refrescarnos. Las cheves que sobraron las me-timos a su mochilita de Javi. A medio camino, nos paramos tantito, vaceamos la otra cheve a las bolsas naylas y hicimos lo mesmo, caminamos y chupamos. Cuando llegamos a la feria, ¡oh sospresa! ¡Qué gasolinazo ni que la chingada!, con perdón de Usté, anque era la inaguración y sabe haber pocas gentes, ese día, no estaba hasta el gorro pero sí había hartísimas gentes onde quera, dende la entrada hasta onde tan las cantinas, pasando por el que le mientan Tegüegüe y el Tiatro del Pueblo. Agu no llega uno a la feria y ya se oye la ruidera de bocinas con gritos de los vendedores que parece que hacen competencias pa ver quien deja más gentes sordas, no puede uno ni hablar con las gentes porque no se oye lo que uno dice, tiene uno que gritar pa darse entender. Adivinar si jue por a caminada pero como que las cheves se nos bajaron, asina que juimos a mercar una caguamota y jue entonces que Javi sacó los vasos de su mochila y en una pasada vaceamos toda la botella. Adivinar de onde salen tantísimas chamaconas bien gua-potas hartas de ellas que en veces andan en bola ligando, echando relajo y hasta con sus cheves en la mano. A mi compa Vitorio se le iban sus oclayos con una rubia, zancona ella, que traiba un pantalón untado como chorizo, de muy buena pompa, con botas de tacón alto y con un som-brero vaquero negro que cubría su frondosa cabellera que le llegaba hasta los hombros. Chón, no perdió el tiempo, cuando miramos, ya taba paticando con una chamacona, que traiba unos tacones altos, rojos, de cabello lacio, oscuro, medio peloncita, con un vestido largo, colorado, tan ajustado que se miraba bien torniada la curva de la pompa, con toda la espalda destapada casi hasta la cintura y la parte de alelante bien escotado, dejando mirar unos tremendos melo-nes que tenían al Chón casi echando baba y más porque ya la tenía agarrada por la cintura, en eso, Flor que vive en la coloña Luis Quintero, que se acerca a mi pa que mejor lo oyera y que me dice como espantado: “¡Ese que está con Chón, es un travesti!” “Vive por mi colonia le di-cen La Chuchis y le gustan los morenitos y chaparritos, como el Chón, y dicen también, que es de ida y vuelta”. Tonces, que le dicemos a Javi que juera a aprevenir al Chón, que ya taba a me-dios chiles y, refunfuñando y haciendo berrinche, con trabajos lo llevó hasta onde tábamos nosotros, lo agarramos entre yo y Flor del cincho por la espalda y nos lo llevamos casi en vilo hasta un tatsi y de áhi pa su casa. Nos dijo que eramos unos ojaldras y envidiosos. Pinchi com-pa, ora que se le pase la cruda nos lo va a agradecer. ¡De la que lo salvamos!.

INTOLERANCIA A LACTOSA.- Cuando a la gente le preguntamos qué es la lactosa, casi todos contestan que la lactosa es “la leche”. Es como si a alguien le preguntaran qué es la cocina y contestaran “la casa”. La lactosa es una parte de la leche, es el azúcar de la leche. La lactosa es un disacárido, es decir, es un azúcar compuesto, tiene dos moléculas de azúcares pegadas: la glucosa y la galactosa. La lactosa para digerirse, necesita de una enzima digestiva llamada lac-tasa, la cual funciona como una tijerita que separa a la glucosa de la galactosa las cuales sí se digieren, la lactosa no. Cuando un bebé con intolerancia a la lactosa recibe leche ya sea materna o de fórmula, al no digerir la lactosa, se fermenta, produce gas, el gas al pasar por el intestino, lo irrita, produce cólicos o retorcijones, evacuaciones ácidas, explosivas con molestias al expul-sarlas. Un niño con intolerancia a la lactosa, quiere comer a cada rato, como que no se llena. Afortunadamente, la mayoría de las intolerancias a lactosa en los niños, son transitorias, es decir, se corrigen con la maduración intestinal y de esa manera, un bebé con intolerancia láctea en sus primeros días, puede normalizarse en unas cuantas semanas. El uso de leche sin lactosa pueden llegar a producir estreñimiento. La intolerancia a la lactosa se sospecha por los sínto-mas y se corrobora a través de la búsqueda de azúcares reductores en heces fecales.