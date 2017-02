Será el AMT 2017, el mejor de la historia

Seis de los mejores 10 tenistas del momento jugarán en Acapulco; al entrar como comodín, Novak Djokovic podría enfrentar a cualquiera de los sembrados en primer ronda

Ciudad de México, Febrero 25.- La mesa está puesta para que la edición 2017 del Abierto Mexicano de Tenis sea la mejor de la historia, pues seis de los mejores 10 jugadores del ranking mundial estarán en el certamen que se disputará en Acapulco del 26 de febrero al 4 de marzo.

Los organizadores del AMT sorprendieron con la invitación al actual número dos del mundo y ganador de 12 Grand Slams, Novak Djokovic, quien hará su regreso al circuito tras un corto periodo de ausencia.

Luego de un año y medio de negociaciones entre la gente de Mextenis y su agente Eduardo Atadi, Nole accedió a participar por primera vez en el AMT como una preparación previa al Masters 1000 de Indian Wells.

Después de su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia a manos del uzbeko Denis Stomin en enero, Djokovic tomó un breve descanso y aseguró que no jugaría el ATP 500 de Dubai, que se disputa en las mismas fechas que el AMT. Al final, el serbio sí jugará esa semana pero por fortuna para los fans mexicanos, lo hará en Acapulco.

El sí de Nole asegura un certamen con dos de los cuatro grandes de la era actual del tenis. El español Rafael Nadal, número 6 del ranking, ya había confirmado su participación desde finales de 2016 y se presentará después de haber alcanzado la final de Australia, donde perdió contra Roger Federer.

También estarán el canadiense Milos Raonic, 4 del mundo; el croata Marin Cilic, número 7 y campeón del US Open 2014; Dominic Thiem, 8 y campeón defensor del AMT y el belga David Goffin, 10 y cuarto finalista en Australia.

Además, el argentino Juan Martín del Potro encabeza otro grupo de jugadores, que sin estar en el Top 10, también llaman la atención, entre ellos están el polémico australiano Nick Kyrgios, el croata Ivo Karlovic, el estadounidense John Isner y el español Feliciano López.

DJOKOVIC PODRÍA ENFRENTAR A NADAL EN PRIMERA RONDA

Al entrar como wild card y no preclasificado, Novak Djokovic podría enfrentar a cualquier jugador del cuadro en el sorteo que se realizará este domingo en Acapulco, incluso, a los dos primeros sembrados que son Raonic y Nadal.

Los boletos de la primera ronda estarán muy cotizados en la reventa porque hay la posibilidad de ver una final adelantada en el día inaugural del main draw del torneo.

EL CUADRO MASCULINO APABULLA AL FEMENINO EN ACAPULCO

El AMT 2017 será de contrastes. Mientras el torneo de la ATP tendrá a seis jugadores Top 10, la mejor clasificada en el cuadro femenino es la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, quien ocupa el número 22 en el ranking de la WTA.

Entre las jugadoras destacadas para la edición de este año también figuran la puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica en Río 2016 y la canadiense Eugenie Bouchard.

Buchard tomó al circuito de la WTA por sorpresa en 2014, temporada en la que alcanzó las semifinales en Australia y Roland Garros y la final en Wimbledon. Pero en la actualidad ocupa el número 44 en el escalafón mundial.