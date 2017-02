Eliminar fuero, evitaría impunidad: Coparmex

Esta figura legal debe desaparecer en Guerrero, para que políticos que cometan algún delito sean castigados, dijo el líder empresarial, Adrián Alarcón Ríos

Chilpancingo, Gro., Febrero 24.- El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Adrián Alarcón Ríos consideró que el caso del diputado local del PRI, Saúl Beltrán Orozco es una muestra clara de que el fuero constitucional debe desaparecer, para que los políticos que cometan algún delito no gocen de impunidad.

En las instalaciones del Poder Legislativo de Guerrero, Alarcón Ríos recordó que el fuero surgió como una forma de garantizar que los representantes populares pudieran expresar sus posturas de manera libre, sin el riesgo de ser perseguidos por ello.

“El fuero tuvo su razón de ser en la historia, pero en estos tiempos ya no debe prevalecer, se debe legislar para que el fuero no sea un blindaje que permita obtener impunidad”, aseveró.

Recordó que al igual que en otros países, el problema más grave que se enfrenta es el de la impunidad, lo que se ha reflejado en algunos casos ligados a la política.

“Esto ya debe revisarse, porque la gente de buena fe, la que trabaja y no delinque no tiene nada que temer”, destacó.

Reprochó la determinación asumida la noche del 22 de febrero en la Comisión Instructora del Congreso local, cuando se decidió prorrogar durante diez días más la emisión de un dictamen relacionado con el juicio de procedencia que enfrenta el diputado local Saúl Beltrán Orozco, sobre quien una juez penal libró una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

“Nosotros esperamos que esta coyuntura no sea solo para relajar los ánimos, porque los ciudadanos de a pie pedimos que se haga justicia en ese caso; no podemos permitir que al amparo del poder o del dinero se actúe con plena impunidad”.

Y sentenció: “No queremos que solamente estén ganando tiempo para permitir que su compañero huya del estado y hasta del país, los diputados deben tener claro que estamos pendientes de este asunto y que no vamos a pasar por alto una mala decisión”.

AL PRI Y PVEM NO LES INTERESA ACABAR CON LA IMPUNIDAD: RMB

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, acusó a los diputados del PRI de frenar la homologación de la Ley Anticorrupción en Guerrero, al negarse a que en el dictamen se incluya la eliminación del fuero constitucional.

“El PRI no quiere incluir esta figura jurídica porque no quiere combatir la impunidad y la corrupción de políticos y funcionarios”, afirmó el legislador.

Según el diputado Berdeja, los legisladores priistas quieren aprobar una reforma “light” que permita que los servidores públicos evadan la acción de la justicia cuando se ven involucrados en algún ilícito.

“Queremos aprobar un sistema anticorrupción integral y no descolorido, como lo pretende hacer el PRI”, afirmó.

Indicó que el PRI y su aliado el PVEM no podrán sacar esta reforma porque se requieren 31 votos y los que están en contra son 20 del PRD, MC, PT y el PAN.