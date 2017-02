Crean alumnos de la UT máquina generadora de aglomerado plástico

Iguala, Gro., Febrero 24.- Como resultado de su creatividad y actitud emprendedora, alumnos de la carrera de Tecnologías de la Producción y de Mecánica de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero (UTRNG) crearon una máquina generadora de aglomerado (material prensado) plástico, útil en la fabricación de diversos objetos o muebles.

Hecha con piezas de otras máquinas que trituraban, mezclaban y compactaban, este nuevo equipo crea el aglomerado en un solo procedimiento, debido a que, en la materia de Integradora de la carrera de Tecnologías de la Producción, los alumnos deben proponer un sistema de manufactura innovando, mejorando una ya existente o bien creando una nueva, explicó el ingeniero, Ignacio Toledo Herrera, maestro de tiempo completo.

Precisó que, aunque dicha máquina no existía como tal, en otras universidades desarrollaron la idea, pero la hicieron en diferentes etapas y por separado, sin embargo “nosotros en la UT mejoramos el proceso: en una sola máquina se hace la mezcla que termina en un molde que tiene el equipo”.

Toledo Herrera, añadió que el material para crear este aglomerado “es muy económico, pues es fibra de coco -para la gente que vende cocos es basura, así que lo regala a la UT-, plástico y muy poco aditivo, que lo hacemos también de unicel, todo ese material se calienta y le da resistencia a la mezcla, originando un aglomerado plástico que es sumamente resistente”.

Señaló que este aglomerado es un prototipo, por eso es pequeño, “pero con esta idea se pueden fabricar muebles, sustituyendo la madera y este material se puede ocupar en la UT, pues el molde es casi del mismo tamaño del que se utiliza para las paletas de las bancas, que suelen caerse o romperse muy fácilmente, además de que se hizo una encuesta en nivel preescolar para hacer paletas personalizadas con las figuras de varios personajes.

“Además en esta materia de Reciclaje, ayudamos a crear conciencia en los jóvenes para que aprovechen al máximo los materiales y abordando mucho el tema del cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo cubrir necesidades para la sociedad”, subrayó.

Creador de la materia de Ingeniería de los Termoplásticos, el profesor Ignacio Toledo indicó que “el tema del plástico no está contemplado dentro del programa educativo, pero es necesario que el alumno actualmente tengas estos conocimientos, porque el plástico ha sustituido a prácticamente todos los materiales, las fibras materiales. Por eso es importante que los alumnos sepan tratar ese material y la UT tiene este plus, que pone a los jóvenes un paso adelante”.

Finalmente, Toledo Herrera dijo que con la creación de esta máquina –en la que también se involucra el departamento de Incubadoras de Empresas- se fomenta el espíritu emprendedor en los alumnos “que vean que sus proyectos son factibles y que pueden crear máquinas y otros productos y de ahí venderlos”. Así mismo nos menciono el nombre de los jóvenes universitarios que participaron en dicho proyecto, Itzel Oviedo Reyna ,Marlene Arroyo Ortega, Venecia Nabila Badillo Medina, José Raúl Ortiz Ortiz, Cruz Marchan Dorantes y Wenselao Romero Barrios.