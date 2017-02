Acapulco se viste de lujo

Novak Djokovic, número dos del mundo jugará el Abierto Mexicano de Tenis 2017

Acapulco, Gro., Febrero 24.- El Abierto Mexicano de Tenis 2017 pinta para ser el mejor de la historia con la presencia del serbio Novak Djokovic, quien se suma al cuadro donde ya figuraban otros top 10 como Rafael Nadal, Milos Raonic y Marin Cilic.

Los organizadores del torneo de Acapulco confirmaron que el actual número dos del mundo asisitirá al certamen con un wild card, pues no estaban considerado entre los preclasificados en un principio. Será la primera vez que el ganador de 12 títulos de Grand Slam juegue el certamen de categoría ATP 500 en el puerto guerrerense.

“Cuando vimos la posibilidad, no dudamos en ofrecerle la invitación. Pensamos que sería algo muy difícil, pero fue una grata sorpresa recibir su respuesta. Novak está muy entusiasmado por venir a Acapulco por primera vez y ser parte del mejor cuadro en la historia del Abierto Mexicano”, dijo Raúl Zurutuza, director del AMT.

Con la participación de Djokovic, el Abierto Mexicano de Tenis tendrá una edición de lujo ya que seis de los 10 mejores tenistas del momento disputarán el guaje de plata que premia al campeón en Acapulco. Además de Nole, Nadal, Raonic y Cilic, también participarán el campeón defensor Dominic Thiem y el belga David Goffin, quien ha tenido un gran inicio de temporada.

Incluso antes del anuncio de Nole como wild card, el AMT ya tenía asegurado el lleno para toda la semana pues los boletos se agotaron desde hace semanas gracias a la presencia de Nadal entre los confirmados.

Djokovic ha ganado en su carrera 67 títulos y ha obtenido una ganancia de casi 108 millones de dólares y es junto a Nadal, Roger Federer y Andy Murray, parte de los llamados "Cuatro Fantásticos" del tenis moderno.

El 2017 no inició bien para el serbio de 29 años luego de que resultó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia por el uzbeko Denis Istomin.

El Abierto Mexicano es uno de los 13 torneos del ATP WOrld Tour 500 y cuenta con una bolsa de 1 millón 491 310 dólares y 250 mil dólares para el cuadro femenino.