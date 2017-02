Inicia gobierno de Astudillo vinculación laboral de deportados guerrerenses de EU

Chilpancingo, Gro., Febrero 23.- El gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, inició el Programa de Apoyo al Empleo 2017 y Feria de Empleo para Jóvenes y la vinculación laboral a guerrerenses repatriados, entre ellos, dos ex migrantes que fueron deportados en enero, después de vivir por más de 20 años en Estados Unidos de Norteamérica.

“Lo que hacemos es darles un apoyo simbólico para vincularlos al trabajo, el verdadero apoyo que el gobierno de Guerrero les va a dar es vincularlos a alguna actividad, ya sea algún trabajo, a una actividad productiva o incluso en el campo. Lo que estamos buscando es que ellos se integren a la economía y no darles una dádiva”, explicó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Guerrero, Óscar Rangel Miravete.

“Fueron por mí a mi casa, me estuvieron esperando, salí, manejé mi carro y me pararon, yo pensé que eran los policías de narco y cuando me detuvieron me dijeron que eran de migración y me tenían que deportar, solamente me dijeron que tenían órdenes del presidente (Donald Trump) de deportar a gente que tiene muchos años en Estados Unidos y que no tiene papeles”; recordó con lágrimas a punto de desbordarse, el guerrerense, Antonio Medina Miranda, quien este martes fue vinculado por instrucciones del gobernador Astudillo para obtener un empleo en la empresa turística Mundo Imperial en Acapulco y agregó, el ex migrante, deportado del estado de California, afirmó, “yo pienso que aquí también hay oportunidades, yo vengo a trabajar, aquí estoy con la frente en alto”.

Mientras que Sabino Castro de 35 años, originario de Zitlala, quien radicaba en el estado de Arizona desde hace 17 años, fue detenido por agentes de migración y deportado sin previo aviso y hoy está siendo incorporado a la vida laboral y a la actividad económica de Guerrero, como parte de las 12 acciones promigrantes implementadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores en enero pasado, luego de que Donald Trump, diera a conocer su política antimigratoria como presidente de Estados Unidos de Norteamérica.

En la Plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac” del zócalo capitalino, cientos de jóvenes y personas de mayor edad, acudieron a solicitar empleo que ofertan más de 40 empresas con 450 vacantes, colocando a Guerrero como una de las entidades con mejor tasa de desempleo en el país, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, explicó el secretario de Trabajo, Rangel Miravete.

A nombre del gobernador Héctor Astudillo, recibieron apoyos simbólicos dos guerrerenses que en enero pasado fueron deportados de los estados de Arizona y California, logrando vincularlos a dos de las 15 vacantes ofertadas especialmente a repatriados en el Grupo Mundo Imperial, como parte de las 12 acciones de apoyo a migrantes guerrerenses suscritas por Astudillo Flores.

Por su parte, el delegado del Trabajo en Guerrero, Felipe de Jesús Delgadillo Blando, indicó que en el transcurso del gobierno de Héctor Astudillo Flores, que inició el 27 de octubre de 2015, se han generado más de 156 mil 400 empleos debidamente registrados en el IMSS, mientras que los jóvenes representan el 22 por ciento de la fuerza laboral en la entidad.

Asistieron el delegado del Trabajo, Felipe Delgadillo Blando; el secretario de la Juventud y la Niñez, Humberto; César Castro Sotelo, vicepresidente de CANIRAC; Eva Agatón Catalán, coordinadora del Programa “Somos México” en Guerrero; el delegado del Instituto Nacional de Migración, Jaime Ramírez Garrido Abreu y el director del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Jaime Nava Romero, entre otros funcionarios municipales, estatales y federales.