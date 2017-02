Café Tacvba ya no tocará “La Ingrata” por los feminicidios

Ciudad de México, Febrero 23.- Café Tacvba sopesa la posibilidad de ya no tocar en vivo su famosa canción titulada La ingrata, o en su caso modificar la letra de la misma en rechazo a la prevaleciente ola de feminicidios.

La Ingrata es una composición que parodia a la música norteña y habla del corazón roto de un macho despechado por amor.

No obstante, a más de 20 años de su lanzamiento, la agrupación tomó la drástica medida de eliminarla de su repertorio, con el objetivo de cuadrarse con la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, sobre todo en su expresión más letal: el femicidio.

Rubén Albarrán, vocalista de la banda de rock mexicana, dijo al diario argentino La Nación que el tema fue escrito cuando eran muy jóvenes, y en un momento en que no estaban sensibilizados respecto de los feminicidios, como sí lo están ahora.

En entrevista, señaló que sus seguidores pueden considerar que se trata sólo de una canción, sin embargo, está convencido de que las canciones son cultura, la cual, a su vez, es generadora de actitudes que pueden afectar a terceros. Por lo que dijo no estar interesado “en apoyar conductas que agregan a las mujeres”.

“Las canciones son la cultura, y esa cultura es la que hace que ciertas personas se sientan con el poder de agredir, de hacer daño, de lo que sea. Personalmente, desde hace mucho, dije “pistola” no me gusta, y con mi cuerpo hago la broma y esos balazos son de otro tipo”.

Meme, el tecladista de la banda, expresó que el emblemático tema está inspirado en los corridos mexicanos, y que intentaron agregarle un poco de humor, pero que su intención nunca fue de agresión hacia el sexo femenino.

La ingrata es uno de los temas más conocidos del grupo musical, en la que la protagonista es una mujer a quien, por su presunta ingratitud, se humilla y reprocha.

Incluso, en una de sus estrofas se menciona que el ofendido puede llegar al feminicidio: “Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa’ que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral”, concluye el polémico tema.

Durante el mes pasado, la banda se presentó en el concierto de despedida de las Fiestas de Palmares en Costa Rica y se negaron a tocar la canción en vivo, pese a la insistencia del público.