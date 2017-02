Unión Iguala FC califica a semifinales de Infantil "B"; venció en penales al Internacional

Iguala, Gro., Febrero 23.- Anoche en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala se conoció al último invitado a las semifinales de la categoría Infantil “B” de la Liga Amateur de Iguala, en donde el Unión Iguala FC venció desde el manchón blanco al Internacional.

La historia de este encuentro de penales se produjo el domingo pasado, en donde el Internacional venció 3-0 a los “caramelos”, dejando el global 3-3, pero por no conocer el reglamento de competencia el silbante, no se ejecutaron los penales, para que ambos entrenadores llegaran a un arreglo y tirar la tanda de penales ayer por la noche.

El conjunto del Internacional no salió con la puntería fina al fallar tres penales de los cuatro que cobraron, mientras que el Unión Iguala FC sólo falló un disparo para dejar el marcador 3-1.

Los equipos que avanzaron a las semifinales son Unión Iguala FC, Tuzos Iguala, Cañeros y 20 de Noviembre, los cuales este domingo jugarán los encuentros de ida, aún por conocer los horarios en los que se llevarán a cabo estos duelos.