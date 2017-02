Frank en su Tinta

EL ORATE del Norte decidió que todos los mirantes que crucen la frontera con Estados Unidos serán devueltos a México, sean o no mexicanos. El secretario de Seguridad, John F. Kelly, precisó que “los extranjeros que lleguen a Estados Unidos desde los países contiguos serán regresados al territorio por el que entraron, así que si es por la frontera con México, será a este país al que serán expulsados, sean o no mexicanos”. Lo bueno que contestó inmediatamente el valiente canciller mexicano. Luis Videgaray dijo en tono firme y decidido (como siempre cuando se trata de Estados Unidos) que “México no tiene por qué aceptar a migrantes de otros países”. A ver si no lo regañan desde la Casablanca por levantar la voz…….. POR CIERTO, un migrante mexicano deportado de Estados Unidos se suicidó. El hombre de 40 años de edad se aventó desde un puente en la Garita Internacional de San Isidro. Testigos informaron que el hombre gritaba desesperado que no quería regresar a México y que se iba a matar. Fue la tercera vez que lo deportaban. Todos se preguntaron: ¿Por qué no quería regresar a México? Tan tranquilo que está el país y con gobernantes eficaces y honestos……… Y EN NUESTRA otra realidad mexicana, hay que dar otro grito de júbilo, pues este jueves las gasolinas bajan un centavote, por lo que la Magna se venderá en 15.95 pesos; la Premium en 17:75 y el diésel no se mueve (17.03). Hay que recordar que desde el martes los precios de las gasolinas se mueven conforme al precio internacional del petróleo y, dependiendo de ésto, subirán o bajarán los precios…….. SON CINCO los aspirantes a la dirigencia en Guerrero de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). SE trata del igualteco Javier San Martín Jaramillo; de Roberto Gante Palacios, de La Montaña; de Otilio Valenzo Romero, quien se desempeñó como secretario del Plan de Previsión Social durante la dirigencia de Emiliano Díaz Román; de Job Bernache, quien ya fue secretario general; y de Karime Sevilla Álvarez, actual directora de Capacitación Cívica y Política del Partido Nueva Alianza, y ex candidata a la gubernatura del estado por este instituto político. La convocatoria se publicó el martes y el 21 Congreso Seccional Extraordinario se realizará los días 22 y 23 de marzo, en el hotel Azul de Ixtapa, Zihuatanejo. El SNTE en Guerrero aglutina a 70 mil maestros y la nueva dirigencia será para el periodo 2017-2021………. FUE DETENIDO un presidente municipal. No, no se emocionen, no fue por robo al erario, sino por borracho y por golpear a un menor con discapacidad. Y no fue de Guerrero. Se trata del alcalde de Atoyatempan (Puebla), Antonio Méndez Juárez, quien fue detenido en Tochtepec (municipio vecino) porque en un bar se quiso propasar con una mesera, cuyo hijo intervino y el presidente municipal del PT lo golpeó, a pesar de tener (el menor) una discapacidad. Lo grave del caso es que fue dejado inmediatamente en libertad porque tiene fuero…….. LO DIJO el diputado local, Sebastián de la Rosa: “Sofío Ramírez es un malagradecido con la militancia y dirigencia del PRD. El senador no tenía merecimientos partidistas y además estaba en tercer lugar en las encuestas”. Le contestó el senador Sofío Ramírez: “Renunciar al PRD y regresar al PRI no es traicionar, sino rectificar”……… SIMPLE dato: Guerrero es primer lugar nacional en casos de dengue y segundo en sismos (solamente después de Oaxaca)…….. PUNTO.