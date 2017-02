Exigen en Totolapan captura del "tequilero" y diputado

Iguala, Guerrero, Febrero 22.- Apesar de que el gobierno del estado implementó un operativo de seguridad, maestros de 63 escuelas del municipio de San Miguel Totolapan, afirmaron que no regresarán a clases mientras no sean capturados los integrantes de los “tequileros”, incluyendo al diputado priista Saúl Beltrán Orozco, compadre de Raybel Jacobo de Almonte, líder de esta banda delictiva.

Este martes, integrantes del Movimiento por La Paz en este municipio, sostuvieron una reunión acompañando a profesores que se encuentran en paro desde el 12 de enero pasado ante la incesante ola de secuestros y asesinatos cometidos por “El Tequilero” y su banda de delincuentes.

El encuentro se celebró en la cancha de basquetbol de la Secundaria Técnica No. 38 de esta cabecera municipal, hasta donde llegaron en helicóptero el secretario de Educación, José Luis González de la Vega; de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes; el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno y el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Ahí en las instalaciones educativas los esperaban maestros e integrantes del Movimiento por la Paz; el alcalde perredista, Juan Mendoza Acosta y el comandante del Mando Especila Iguala, general Raúl Güereca Valenzuela.

Ahí se anunció que a través de un operativo especial de seguridad se busca dar protección a las escuelas, alumnos, profesores y público en general, por lo que se contempla desplegar 15 grupos operativos con 75 policías estatales, 250 efectivos militares que realizarán recorridos de vigilancia en las comunidades del municipio y en las escuelas donde se han registrado decenas de secuestros por la banda de “El Tequilero”.

NO REGRESARÁN A CLASES

“Yo fui secuestrado hace un año y medio por ese grupo, estuve detenido durante quince días y se pagó el rescate gracias al apoyo de varias comunidades que se organizaron para juntar dinero”, dijo una de las víctimas.

El hombre sostiene que en el periodo de mayor impunidad, los tequileros secuestraban a quien se les venía en gana, independientemente de que tuviera recursos para pagar el rescate.

“Si era un campesino que estaba en su parcela se lo llevaban y por lo menos cien mil pesos ya los tenían en sus manos, ellos piden una cantidad muy grande con fines de negociar, es penoso decir que nos ven como objetos o como animalitos, todos somos negociables”.

Vino entonces la acusación: “Ellos han sido protegidos por alguien, alguien que los ha respaldado y los ha hecho crecer, ya se ha dicho que cuentan con el respaldo de algunas personas y ustedes las conocen”.

El testigo, dijo que fue en el periodo de Saúl Beltrán Orozco, que la presencia de Los Tequileros se afianzó en esa parte de la Tierra Caliente.

Otro testigo recordó que el año pasado, en la comunidad de Valle Luz fue secuestrado un matrimonio integrado por profesores; el maestros José Luis Piedragil Villarreal y su esposa Dorati Nicanor Luciano, lo que golpeó severamente al sector magisterial.

En Valle Luz, los secuestradores reunieron a todos los profesores en la dirección de la escuela, solicitaron las identificaciones de cada uno de los mentores y una vez que identificaron a las víctimas se las llevaron.

Al profesor de Los Guajes, Servando Vega Avila también fue sacado de su domicilio particular, nadie lo pudo ayudar.

“A la maestra Mirtelia García Mojica; una maestra de preescolar, madre soltera, los secuestradores la sacaron de su domicilio y la ejecutaron para tirarla fuera del Colegio de Bachilleres”, señaló el denunciante.

Una profesora de las 10 escuelas que integran la Zona 165, refirió que por lo menos cinco están completamente cerradas por a inseguridad.

Entre los planteles cerrados mencionó Las Chascuitas, los Bancos, Barranca de Iguala, Las Mesas 2 y Encino Amarillo.

“En muchos casos los padres han tomado a sus hijos y se los han llevado por miedo; las escuelas están solas, abandonadas”.

Recordó que en la escuela del Encino Amarillo se cuenta con matrícula, pero el maestro Isaac Díaz Pedro abandonó el lugar el 8 de mayo, tras ser interceptado cuando se dirigía hacia dicho pueblo.

Lo pararon en las inmediaciones de la comunidad de San Juan Tehuehuetla, otros mentores fueron detenidos por los delincuentes, pero solamente se llevaron a dos.

La denunciante explicó que varios de sus compañeros le dijeron al supervisor de zona lo siguiente: “Haga usted lo que quiera, pero nosotros no regresamos a laborar a San Juan Tehuehueta, preferimos perder nuestras plazas a perder mi vida, porque nadie nos garantiza que vamos a regresar sanos y salvo”.

En un comnicado al que dieron lectura, manifestaron que “el operativo y personal militar no han garantizado la seguridad y vida de la población; la banda de los Tequileros, Raybel Jacobo de Almonte y el diputado local, Saúl Beltrán Orozco, representan una verdadera amenaza para la sociedad, por lo que es urgente su detención, porque sólo capturados y sujetos a proceso, el magisterio de todos los niveles reactivará su labor”.

“Los profesores de todos los niveles educativos, comerciantes, campesinos, transportistas, tablajeros, estudiantes, la población en general, estamos en grave peligro por la inoperancia de los órganos legalmente constituidos para la procuración de la justicia y la red de complicidades que cobija a la delincuencia organizada ha dejado desprotegida a la población”, aseveraron en el documento.

Subrayaron en ese posicionamiento que exigen al gobierno estatal “deje de simular y detenga de una vez por todas a todos los tequileros y que se haga cumplir la ley”.

Señalaron que de lo contrario, “los centros de trabajo de educación permanecerán cerrados en prejuicio de toda la población y el único responsable de ese daño es el gobierno estatal y federal, así como los secretarios de Educación de los dos niveles de Gobierno, por no prestar atención al problema de inseguridad en este municipio”.

Al término de la reunión, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, señaló que el operativo para detener a los “Tequileros” sigue su curso y se acordó con el Movimiento por la Paz una mayor coordinación.

Además, dijo, se hizo el compromiso de gestionar con la Fiscalía General del Estado que las órdenes de aprehensión que existen contra integrantes de la banda delictiva se cumplimenten y haya un seguimiento a las averiguaciones previas y carpetas de investigación respectivas.

DENUNCIAN

Entre el temor, secuestros, extorsiones y robos, viven familias enteras en el municipio de San Miguel Totolapan, donde estiman, que entre 12 y 15 personas, se encuentran desaparecidas de diciembre a la fecha, por miembros del grupo de autodefensa Movimiento por la Paz, la Familia Michoacana y Los Tequileros.

Margarita Rodríguez Leisis, habitante de la comunidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, ofreció este martes una conferencia de prensa, en la que afirmó que detrás del movimiento de autodefensa está el alcalde perredista de este municipio, Juan Mendoza Acosta y el líder del grupo delincuencial “La Familia Michoacana” en esa región, Jhonny Hurtado Olascuaga alias “El Pez”.

Dio a conocer la situación de incertidumbre y miedo en que en estos momentos viven miles de familias, debido a la ola de violencia que sobre ellas grupos delincuenciales como La Familia Michoacana y Los Tequileros, a quienes se han sumado, los supuestos comunitarios y hasta la Policía Federal y Estatal.

Narró que mucha gente inocente que trabaja en el campo, está desapareciendo, como el caso de su vecino Julián Valerias, de quien desde el 8 de febrero del presenta año supuestos policías comunitarios se lo llevaron a Arcelia y entregaron a policías ministeriales, y hasta el momento no saben nada de él.

Acusó que los supuestos autodefensas, son en realidad integrantes del grupo delincuencial de La Familia Michoacana, quienes detienen y secuestran a la gente.

El pasado mes de diciembre con otras 16 personas, acudió a San Miguel Totolapan a cobrar el apoyo de Prospera y en el entronque de la carretera de San Antonio La Gavia y Ajuchitlán, fueron retenidos por espacio de una hora, hasta que llegó el tesorero municipal, Marco Mondragón Mendoza, los llevaron a Arcelia, donde les dijeron que los entregarían con “El Pez”, “El Colima” y “El Borrego”, “nos dijeron que nos iban a matar”.

Posteriormente, llegó el presidente municipal, Juan Mendoza Acosta, quien les dijo que no preguntaran nada y se los llevó. Un hijo del alcalde, es miembro de La Familia Michoacana en tanto, que igual que el edil, el tesorero y otros funcionarios, están coludidos con la mencionada banda delincuencial, denunció Rodríguez Leisis.

La situación se comenzó a recrudecer en el municipio de San Miguel Totolapan, casi a mediados del pasado mes de diciembre, indica Rodríguez Leisis, cuando los supuestos autodefensas, comenzaron a detener a mucha gente, incluso niños de 3 a 7 años, y la llevan a una casa ubicada en la cabecera municipal donde los mantienen retenidos “hay niños que han desaparecido, no han llegado a sus hogares, hay jóvenes y señoritas que están desaparecidas”, subrayó.

“Hay mucha gente que tiene mucho miedo, por eso no podemos salir, no podemos hacer nada porque no hay apoyo del gobierno, lo hemos pedido pero nos han dicho que no pueden hacer nada y que no pueden hacer nada”, agrega la denunciante, quien menciona que la misma policía federal que esta ahí destacamentada, y que también los detiene, los entrega a los autodefensas “y los autodefensas, nos hacen desaparecer del mapa”.

Integrantes de la familia Almonte Hernández, relacionadas con Jacobo de Almonte, El Tequilero, han sido desaparecidos, algunos otros los mantienen detenidos, “si no nos unimos a ellos, nos detienen ahí a la fuerza, tengo un familiar un primo que está trabajando con los autodefensas a la fuerza, sino nos matan, o los llevan a la cárcel para echarnos culpas que no tenemos”.

Muchas familias han abandonado también el campo, debido a que cuando van a sus labores, son asesinados o asaltados, o los obligan a trabajar para ellos –las autodefensas-. La policía ministerial trabaja coludida con La Familia Michoacana, el ejército no puede hacer nada. Las mujeres embarazadas no pueden atenderse con un doctor, por lo que hay casos en los que no solo las parturientas han perdido la vida, sino también el producto.

En su caso dijo Margarita Rodríguez, salió de la comunidad San Antonio La Gavia, huyendo de esta situación, amino alrededor de dos días con sus noches hasta llegar a Ciudad Altamirano, donde pidió ayuda a la gente, hasta que completó para su pasaje y trasladarse a Chilpancingo. En tanto continúe esta situación, dijo que no podrá regresar a su casa, donde dejó todas sus pertenencias, de hacerlos, seguramente, será asesinada, afirmó.