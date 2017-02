Tom Hanks, el actor estadounidense ganador de dos premios Oscar consecutivos por sus interpretaciones en Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), enfrentará la emoción de un nuevo estreno: esta vez, en la literatura. A través de un comunicado, el protagonista de Sully (2016) anunció que publicará su primer libro de ficción.

Bajo el título de Uncommon Type: Some Stories, el actor relaciona en el libro dos de sus pasiones paralelas al cine: su afición por coleccionar máquinas de escribir antiguas y la escritura, ya que los 17 cuentos reunidos en el volumen giran en torno a una máquina distinta cada uno.

En 2014 Tom Hanks publicó un texto de ficción en la revista The New Yorker, titulado Alan Bean Plus Four. Aquel cuento que narra la historia de una expedición a la Luna realizada por cuatro amigos, llamó la atención de Sonny Mehta, el editor del sello Alfred A.Knopf, quien le ofreció trabajar en un libro de relatos.

Tras dos años de escritura, el próximo 24 de octubre verá la luz el primer libro de cuentos que estará a la venta en Estados Unidos y el Reino Unido.