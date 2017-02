Patrulla de papel

Las primeras preguntas que un “analista de riesgos” le hace a su contratante son -¿cuánto cuesta tu propiedad (hotel-fábrica o negocio-)? Y, ¿cuánto gastas para mantenerla mantenerla segura?- las respuestas que suelen recibirse de regreso son ridículas. Créalo, en promedio, cuando una propiedad evaluada tiene un valor de $100.000, la inversión en seguridad es de $10.00. El propietario solo gasta en lo que la ley obliga, (extintores, señalamientos de seguridad y póliza de seguros (regularmente la más barata)

Ese mismo criterio es repetido cuando de la SEGURIDAD de un ESTADO (entidad federativa) se trata, los hombres del poder “gastan” lo mínimo pues apuestan a que “el Gobierno Federal siempre habrá de acudir al rescate y/o apoyo de la población civil”.

Podríamos citar cientos de ejemplos, pero, ni tenemos el espacio ni usted tiene el tiempo, solo con asegurarle que del 100% de los programas de SEGURIDAD que se proyectan desde el centro de la República para las entidades estatales y municipales las únicas que se cumplen a cabalidad son las operadas por las Fuerzas Armadas...

Es fácil comprobar que cuando los recursos federales llegan a las tesorerías de los Gobiernos Locales esos (los dineros) son rasurados y la mayoría de las veces, malversados.

Sin embargo, y como ya se lee en el título de esta columna, es totalmente cierto que el desarrollo económico de un ESTADO no existe CRECIMIENTO si no hay SEGURIDAD y cuando LOS DINEROS que se deben de usar para mejorar la SEGURIDAD son desviados los resultados quedan claros. En fin.

Solo un ejemplo que, aunque ya lo hemos hecho saber en más de una ocasión ese sigue vigente. ¿Porque en la Secretaría de Seguridad Estatal (Guerrero) el Consejo de Seguridad Pública no depende del Secretario de Seguridad?... Y explico, el Consejo Estatal de Seguridad es la oficina que mantiene línea directa con los dineros que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública (Federal) da a los Estados para que esos inviertan en eso, en la SEGURIDAD, sin embargo, y de eso se tienen datos en esta columna, en lo que toca a este Estado (Guerrero) el Consejo Estatal de Seguridad está más ligado a “usas políticos” que a lo que debería estar. Lea.

La mañana de hoy aterriza en nuestro “tanque de ideas” documento que, por no estar firmado pierde fuerza, sin embargo lo citamos solo como -tenedor de datos- en ese, sedicente Policia Estatal se dirige al Gobernador para “quejarse” de una serie de asuntos que en definitiva tienen que ver con -manejo de recursos- y aprovecha el quejoso para decirle a su gobernador que el Secretario de Seguridad Estatal (Pedro Almazan) no atiende las órdenes (¿?) que el mismo Gobernador a dado, en fin. Lo cierto es que, ya leído el documento quedamos enterados de lo siguiente; por no tener el control de los “dineros” el Secretario Almazan no (Negativo) podrá atender las quejas que un ente anónimo valientemente (sic) escribe.

Como sea.. Es fácil asegurar que la exigencia que existe contra la falta de atención del Secretario de Seguridad Estatal (Guerrero) se deslizará hacia dónde están docenas de asuntos de esos; más, como existen escenarios muy complicados pues no quedará espacio para poner en alguno de ellos más quejas.

Ultimo patrullaje.- la muda reforma del quehacer policial en México tarde o temprano obligará a los atrasados Gobiernos del Sur/Sureste a corregir los desvíos de recursos federales, y también se podrá ver que -quiera que no- el Secretario de Seguridad de Guerrero señalará el que ÉL NO TIENE EL CONTROL DE LOS DINEROS. Greguería.- cuando en un gobierno el cohecho es la constante se tiene que partir en dos la palabra ....Co-hecho... Echo por los dos. Entonces, una de esas tiene que dejar de hacerlo.

Balazo al aire.- dato a tiempo

OXIMORON.- mentirosa verdad.

Cisne negro.- tácitamente el Gobierno del Estado de Guerrero queda encerrado en Chilpancingo, y se extiende del corredor que va de esa ciudad capital a Morelos y Acapulco, y aunque en el país no se dice las “calificadoras internacionales” lo apuntan y las inversiones al Estado simplemente no llegan.

Haiku.- llámame con un dedo.

Y voy a ti hecho tornado.