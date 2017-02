Frank en su Tinta

“DE REPENTE y como si nada, todo parece que se desmorona a nuestro alrededor, por momentos las lágrimas brotan, sin querer, te levantas por la mañana y, de repente, las cosas siguen sucediendo. Una tras otra, no paran. Lo cierto es que en la vida todo pasa, todo llega, todo fluye. No debemos dejarnos abatir ni hundirnos, hay que seguir, cueste lo que cueste y se tarde lo que se tarde. Luchando, aceptando, asumiendo, sobrepasando y, ¿por qué no?, sobreviviendo. Lo peor que podemos hacer es dejar de sonreír por un instante. Los cambios usualmente son necesarios y generalmente son para mejor. Solamente resta asumir los riesgos. Sabemos que cuando ya nada tenemos nada más podemos perder. Debajo de nuestros pies no queda nada, solo volver a comenzar y levantarnos”……… LA CARRERA por Los Pinos empezó desde hace rato, sin embargo actualmente se calienta conforme avanza. El único que tiene amarrada la candidatura para las elecciones presidenciales del 2018 es Andrés Manuel López Obrador, de Morena. En tanto, PRI, PAN y PRD mantienen pugna interna por la definición, aunque los tricolores tienen en el secretario Miguel Ángel Osorio Chong a su cuadro mejor posicionado, sin embargo falta ver si no le paga el “efecto Peña Nieto”. Las panistas siguen de la greña, sobre todo los simpatizantes del dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, y los seguidores de la señora Margarita Zavala de Calderón, aunque también se sigue moviendo (con menos posibilidades) el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Y en el PRD se quedan en la recta final los gobernadores de Michoacán y de la Ciudad de México, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Ángel Mancera, respectivamente, con la aclaración que este último no está afiliado a las filas amarillas. Este año hay elecciones en tres estados, entre ellos el de México, tierra del actual ocupante de Los Pinos, sin embargo, ya todo está enfocado a las presidenciales del primer domingo de junio del año 2018…….. POR CIERTO, en Guerrero, además de elegir Presidente de la República, elegiremos senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes (junto con sus planillas de síndicos y regidores, aunque en muchos casos son gavillas). Sólo no habrá elección para gobernador, pues el priista Héctor Astudillo Flores terminará su periodo hasta el 27 de octubre de 2021………. ESTE martes las gasolinas bajaron un centavo por litro y el fin de semana habían bajado dos centavos. ¡Tres centavotes de un solo jalón! A ver que dicen ahora los criticones. Lo malo del caso es que a partir de este martes (21 de febrero) los precios de las gasolinas se ajustarán diariamente, es decir, como pueden seguir bajando (aunque sea centavos), pueden subir de un día para otro. Es algo así como gasolinazo exprés…….. HABRÁ cambios en el programa cívico del viernes próximo en Iguala con motivo del Día de la Bandera. De entrada, el desfile iniciará a las 9 de la mañana y la ceremonia en el Asta Bandera Monumental será a las 12 horas. El representante del Presidente Enrique Peña Nieto saldrá de entre el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda…….. SIMPLE pregunta: ¿Algún día las gasolinas bajarán en pesos y no en centavos?...... PUNTO.