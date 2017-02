Se declara inocente el diputado Saúl Beltrán

Chilpancingo, Gro., Febrero 21.- El diputado local Saúl Beltrán Orozco se declaaró inocente de la imputación por homicidio calificado que le hizo la Fiscalía General del Estado (FGE), al comparecer este lunes ante los integrantes de la Comisión Instructora para exponer por escrito sus alegatos de defensa.

El legislador aclaró ante sus colegas que en ningún momento ha pretendido esconderse ni lo hará, pues es inocente y sostuvo que la acusación de la FGE es ilegal, además de que está plagada de inconsistencias y contradicciones entre los testigos de cargo aportados por el agente del Ministerio Público.

También destacó que la orden de aprehensión concedida en su contra por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de José Antonio Zeferino Gil, está viciada de origen, viola sus derechos humanos (entre ellos el de debido proceso y de audiencia), además de que viola el principio de estricta aplicación de la ley penal por haberse otorgado sin cumplir los requisitos de procedibilidad que ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de esta entidad federativa.

“Vengo a dar contestación a la vista que me hace esta H. Comisión Instructora mediante oficio HCE/2DO/LXI/CI/DP/124/2017 de fecha 16 de febrero de 2017”, dijo Saúl Beltrán Orozco por escrito.

Refirió que “respecto a los hechos que indebidamente se me imputan, manifiesto que son falsos, inexactos, carentes de contexto y sobre todo, fuera del ámbito penal”.

“No procede la solicitud de suspensión de la inmunidad presentada por la Fiscalía General del Estado, de fecha 1 de febrero de 2017, por ser ilegal y contraria a las más elementales disposiciones jurídicas de nuestro país, pues lo que pretende es que esta autoridad a la que respetuosamente me dirijo y el H. Congreso del Estado convaliden actos no solamente ilegales sino delictivos perpetrados tanto por el C. Agente del Ministerio Público que ejercita la acción penal como por el Juez de Primera Instancia que libra la orden de aprehensión como claramente quedará demostrado”, puntualizó.

Beltrán Orozco indicó a sus colegas que la Fiscalía violó el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, pues la norma enfáticamente establece: “Para ejercitar la Responsabilidad Penal de los servidores públicos con Inmunidad Constitucional se requerirá agotar previamente la Declaración de Procedencia ante el Congreso del Estado”, lo que penalmente constituye un delito.

“No sólo se ejercitó la acción penal en mi contra sin solicitar la suspensión de la inmunidad de la que gozo, sino además se libró la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial y ahora se pretende que ante este cúmulo de actos inconstitucionales e ilegales sea el Honorable Congreso del Estado el que convalide estos actos y ordene la suspensión de mi inmunidad a sabiendas que es totalmente improcedente”, añadió.

El diputado insistió en que la Fiscalía General de Guerrero estaba obligada a respetar su derecho de audiencia antes de que ejercitara la acción penal, lo que no hizo.

Aseguró que de haber ocurrido lo anterior habría comparecido de inmediato ante el C. Agente del Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones sobre la lamentable desaparición y presunto homicidio de José Antonio Zeferino Gil, trabajador del municipio de San Miguel Totolapan.

“Apenas en sesión de fecha 8 de febrero del presente año me enteré que existió una averiguación previa en mi contra y sorpresa mayor, que fue consignada y librada una orden de aprehensión en mi contra, violentando flagrantemente mi derecho de audiencia y debido proceso, es por ello que solicito a este H. Congreso se sirva otorgar un término prudente para ejercer mi derecho de defensa y audiencia, a fin de poder aportar pruebas que demuestren que no participé ni mucho menos soy autor directo del delito que injustamente se me imputa”, destacó el diputado.

Añadió que la orden de aprehensión en su contra “vulnera mis derechos de audiencia, legalidad y exacta aplicación de la ley, consagradas en los 14 y 16 del Pacto Federal, en la medida que las probanzas en las que se apoya, son insuficientes para satisfacer las exigencias establecidas”.

Y añadió que “las declaraciones de los supuestos testigos de nombres José Zeferino Vergara, Joel Zeferino Gil y Yumady Zeferino Gil, padre y hermanos de José Antonio Zeferino Gil, tienen incongruencias respecto del evento sobre el cual declaran, ya que no resulta contundente que hayan actuado por haber presenciado un ilícito, no pueden robustecer el dicho entre ellos respecto del evento denunciado, ya que como es de observar, de su propia declaración no aportan elemento contundente para acreditar mi supuesto actuar, por ende deberá restringírseles todo valor probatorio en cuanto a lo por ellos declarado, no debiendo tomarse en consideración para concatenarse y robustecer con probanza alguna, respecto del supuesto ilícito que en su momento dio inicio a la indagatoria y por ende a la causa penal y ahora la declaratoria de procedencia”.

Entre las pruebas que Beltrán Orozco anunció serán desahogadas ante la Comisión Instructora destacan las testimoniales del agente del Ministerio Público que ejercitó la acción penal y la del juez que concedió la orden de aprehensión, así como las documentales públicas consistentes en la averiguación previa y la causa penal correspondientes.

Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, rechazó irregularidades en la orden de aprehensión que giró una juez en contra del diputado local Saúl Beltrán Orozco.

Sostuvo que el TSJ actuó motivado con base a la solicitud que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE). “Simplemente, el juez actuó conforme a Derecho”, sostuvo.

La semana pasada el diputado priista promovió un amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito con sede en esta capital, para detener el juicio de procedencia que inició en su contra la Comisión Instructora del Congreso local, a solicitud de la FGE.

Beltrán Orozco argumentó que la Fiscalía “alteró el debido proceso” al girarle orden de aprehensión antes de solicitar su desafuero al Poder Legislativo, lo cual constituye, expuso, una grave violación a sus derechos.

Con la petición de amparo, el diputado priista solicitó al Poder Legislativo detener el juicio de desafuero, cuyo dictamen será presentado en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, de la cual forma parte.

Consultado al respecto, el magistrado evadió respuestas concretas cuando se le preguntó si el Poder Judicial cometió irregularidades en el procedimiento en contra de Beltrán Orozco, vinculado a Raybel Jacobo de Almonte alias “El Tequilero”.

“El Tribunal Superior de Justicia actúa motivado por una solicitud de la Fiscalía; simplemente el juez actuó conforme a Derecho. Si existe alguna circunstancia (irregularidad), se tendrá que hacer constar en autos en ese sentido”, dijo.

-¿El Poder Judicial no cometió el error?

“No podría hablar de errores o no errores, te podría hablar de procedimientos y el procedimiento se está agotando conforme a Derecho”, estableció.

-¿Usted conoce el expediente? ¿Sabe que el inculpado es diputado?

“Nosotros actuamos conforme a procedimiento y si en determinado momento se está solicitando una orden, el juez de la causa analizará y la va a librar de acuerdo a lo concerniente. Si hubiera alguna irregularidad en el expediente, bueno, pues se hará constar en el mismo, en las pesquisas necesarias. Si hubiera alguna circunstancia al respecto, se actuará con toda firmeza”, indicó.

También informó que el Consejo de la Judicatura no ha recibido ninguna queja sobre esta presunta violación al debido proceso que argumenta el diputado priísta.

Lamentó que para la sociedad es muy fácil enjuiciar y señalar, pero para los conocedores del derecho, saben que les asiste la ley para proceder en cuanto a las solicitudes que emite la autoridad de procuración de justicia.