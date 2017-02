Mediante una convocatoria difusa, debido a que algunas agrupaciones trataron de incluir en la marcha sus propias agendas: Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos, Derechos Humanos vulnerados por las fuerzas armadas, la inseguridad pública, la corrupción. El gobierno peñista operó para descalificarlas y boicotearlas.

Por los resultados, puede decirse que el gobierno de Peña Nieto alcanzó su objetivo de hacer que el colectivo nacional se olvidara del gasolinazo y volteara a increpar al gringo bocón que ocupa la presidencia de Estados Unidos y que es presentado como el enemigo a vencer.

Las marchas convocadas para el domingo 12 del mes en curso por diferentes organizaciones, partieron de distintos puntos y confluyeron en la Columna de la Independencia, mal llamado ángel, fueron un fracaso porque se convirtió en un respaldo a Enrique Peña por obra y gracia de los operadores del presidente. La señora de Wallace recibió el repudio de la gente, por su postura gobiernista, tuvo que huir. México es un país tan dividido que ni siquiera la pesadilla gringa, como enemigo común, generó unidad. 18 mil asistentes aproximadamente muy poco representan en un país de 120 millones de habitantes. Ese día domingo se dio muestra del desacuerdo nacional.

No se notó la presencia de la CNTE, paradigma de marchas y plantones que doblan al gobierno más pintado de azul, amarillo o tricolor, que ya inicia su peregrinaje anual que culmina el 15 de mayo con la negociación salarial. Trump no les interesa. Tampoco asistieron las organizaciones campesinas; Antorcha Campesina, apéndice del PRI, brilló por su ausencia. Como no se trataba de extorsionar al gobierno para desalojar la Ciudad de México, se ausentó.

En estos momentos de crispación social en todo lo largo y ancho del país, el enemigo no es el gringo bullyng, el enemigo es la clase política cínica, corrupta, voraz e insaciable con el erario nacional: los partidos políticos, el gobierno inútil e ineficaz que tenemos. La protesta debe ser contra de la impunidad y la corrupción en que está hundido el país.

Un botón de muestra: el diputado panista, Iván Pachuca Domínguez, presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local, declaró que el procedimiento seguido por la Fiscalía General del Estado “está mal”, casi adelantando que votará en contra de quitarle la inmunidad constitucional al diputado priísta Saúl Beltrán Orozco, quien tiene una orden de aprehensión por un asesinato. Quiere enmendarle la plana jurídica al Fiscal Xavier Olea Peláez, quien en su momento fue defensor de Willi Reyes, acusado de asesinato del diputado 500, ahora prófugo que por cierto no ha podido ejecutar la orden de aprehensión del tal Willy. ¿ O es otro arreglo para proteger al diputado priísta con la ayuda del panista? Vaya usted a saber.