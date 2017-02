Un individuo, que como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump conjuga el verbo recular con especial gusto y tiene como sistema la amenaza constante y desmedida, desde luego que padece de trastorno psicológicos graves.

Primero amenaza a México de que levantará un muro colosal en la frontera común y que lo tendrá que pagar nuestro país.

Alguien le recuerda que ya existe, ante ello cambia el discurso y de ahí le sale su rectificación, el de la era Trump será más grandote y más bonito.

Ante la posición del gobierno azteca de que no pagará un solo centavo, primero vuelve a amenazar al decir que no está jugando, pero sigue en su jueguito y rectifica: lo pagarán los cárteles, no precisa si los de allá o los de acá.

En cuando a la Unión Europea, también aliada histórica de Estados Unidos, el entonces candidato republicano se burló del viejo continente al tachar de “obsoleta” a la Organización del Acuerdo del Atlántico Norte, OTAN, y felicito el proceso de separación de Reino Unido a la Unión Europea, y aseguró que emularían otros países europeos el Brexit inglés.

Ahora en Bruselas, el vicepresidente Mike Pence a nombre de su jefe, expresó a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea y al Consejo Europeo el “fuerte compromiso” de la administración Trump con la Europa Unida.

Pence, junto con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa sin preguntas, afirmó: “Hoy, tengo el privilegio en nombre del presidente Trump de expresar el fuerte compromiso de Estados Unidos en mantener la cooperación con la Unión Europea”.

La diplomacia no se hizo esperar, Tusk lo secundó al añadir que los europeos “contamos, como siempre en el pasado, con un apoyo sincero e inequívoco de Estados Unidos, permitidme repetir inequívoco, respecto a la idea de una Europa unida”. ¡Zas!

Ante tantas aberraciones, según psicólogos o profesionales de la salud, advirtieron que el mandatario republicano padece de una grave enfermedad mental, puesto que muestra “signos clásicos” de tener problemas psicológicos.

Estos profesionales de la salud mental advirtieron que el mandatario republicano muestra “signos clásicos” de tener problemas psicológicos, particularmente, “narcisismo maligno”.

El grupo llamado “Citizen Therapists Against Trumpism” -Terapistas Ciudadanos contra el “Trumpismo”-, publicó un documento que enumera las supuestas características “psicóticas” del presidente.

El psicoterapista John D. Gartner dijo a US News que Trump está “peligrosamente enfermo de la mente y por su temperamento mental, advirtió, que es incapaz de ser presidente”.

Gartner asegura que el republicano muestra todos los signos de “narcisismo maligno”, que clínicamente se define como una combinación de narcisismo, desorden de personalidad antisocial, y problemas de agresión y sadismo.

Así definen los médicos al todavía flamante huésped de la Casa Blanca. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero algo tendrá pasar y pronto.

